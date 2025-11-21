鴻海科技日》郭台銘頂白髮驚喜現身！ 劉揚偉：沒有郭董就沒鴻海

一年一度鴻海科技日今（21日）登場，今年少了「那個男人」輝達執行長黃仁勳加持，迎來鴻海創辦人郭台銘驚喜現身，郭以一頭未經染色的白髮亮相，與過往的黑髮形象截然不同，立刻成為全場最受矚目的亮點。

郭台銘低調現身 把舞台交給劉揚偉

久未在眾人面前露面的郭台銘，這是郭在母親郭初永真逝世後，首次公開露面。儘管郭台銘面帶微笑，但因喪母之痛，神情仍難掩沈重與嚴肅。

鴻海董事長劉揚偉在致詞開場時，除了已「Our founder」隆重介紹，也對郭台銘母親逝世一事，表達最深切的哀悼。

郭台銘現身，全程微笑致意，並未在台上發言。他隨後向現場上千名來自全球的客戶與供應鏈夥伴深深一鞠躬，接著便走下舞台，在台下全神貫注聆聽劉揚偉的開場致詞。

劉揚偉2度致謝：郭台銘撐起50年江山

劉揚偉在致詞時，2度向郭台銘表達由衷的感謝與最高敬意。他強調，郭台銘到場，代表對鴻海科技日「強力支持與背書」。

劉揚偉感性說：「如果沒有他（郭台銘）就不會有今天的一切。」他回顧鴻海過去50多年來的發展，感謝郭台銘在過去漫長歲月中的辛勤付出，才能打造出如今的鴻海集團樣貌。

2人也在台上握手致意，完成這場意義重大的「世代接替」同框畫面。