鴻海科技日》郭台銘「滿頭白髮」現身！睽違3年再登台 劉揚偉：非常感謝他

​鴻海年度盛會「2025鴻海科技日（HHTD25）」今（21）日於南港展覽館揭幕，開幕式上創辦人郭台銘與董事長劉揚偉同台亮相，成為一大驚喜。郭台銘頂著一頭白髮、神情莊重，雖未發言，卻在掌聲中深深一鞠躬，這是他自2022年後，睽違3年再次現身科技日，也是在母親郭初永真女士月初辭世後，首次出席公開活動。

劉揚偉在台上向郭台銘兩度致意，感性表示，「如果沒有創辦人，鴻海不會是今天的樣子」。劉揚偉強調，郭台銘能在此時抽空出席，象徵對集團的深厚情感與強力支持，並特別表達最深敬意。現場一陣掌聲響起，凝聚鴻海50多年來的傳承與情感。

2025鴻海科技日21日於南港展覽館舉辦，圖為鴻海創辦人郭台銘（左）、鴻海董事長劉揚偉（右）。（劉偉宏攝）

「鴻海不是組裝廠」，劉揚偉如何詮釋新世代鴻海？

劉揚偉在開場演說中指出，外界常以「代工」形容鴻海，但這樣的理解早已不足以描述當前的集團。他回顧自1996年起，鴻海進入終端製造領域，30年間生產超過1,000種產品，橫跨智慧手機、伺服器、顯示器、網通設備、電動車與消費性電子等。

​劉揚偉強調，「垂直整合才是鴻海的真正底氣。」並指出企業的根基在於3大核心能力：技術、製造能力與製程工程，這3項能力是鴻海從代工走向科技整合的關鍵支柱，也讓集團得以同時在AI伺服器、電動車、雲端基礎設施等高階領域展開布局。

2025鴻海科技日21日於南港展覽館舉辦，圖為鴻海董事長劉揚偉。（劉偉宏攝）

科技日連續第六年舉辦，今年焦點在哪？

「鴻海科技日」自2019年舉辦以來，已成為觀察鴻海技術路線與全球供應鏈變革的重要指標。今年是第6屆，並連續第2年以2天形式登場，規模再創新高。

活動聚焦AI應用、電動車、智慧製造等領域，展現鴻海的技術廣度與未來佈局。

據主辦單位統計，今年報名人數已接近1萬人，遠高於去年2天5,500人，參與規模與產業關注度同步升溫。鴻海期望透過科技日，展示從硬體製造到全方位科技解決方案的轉型成果，並強化外界對其「從製造到智造」的品牌印象。

從創辦人精神到科技轉型，鴻海的未來方向是什麼？

從郭台銘的篳路藍縷到劉揚偉的數位布局，鴻海的轉型軌跡正在加速重構。劉揚偉在演說中指出，科技日不只是展示新技術，更是「重新定義鴻海」的關鍵時刻。

他表示，鴻海正從供應鏈的幕後走向技術創新的舞台，未來將以AI驅動的製造與永續科技為核心，建立更具韌性的全球生態。

郭台銘的現身，既象徵企業精神的延續，也為劉揚偉時代的「新鴻海」奠定情感支點。當掌聲在會場響起的那一刻，這不僅是一場科技活動的開幕，更像是一場關於鴻海過去與未來的交會。

