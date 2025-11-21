鴻海科技日／關潤大秀MODEL A 瞄準日本市場主打多元用途

鴻海集團電動車（EV）策略長關潤對外說明鴻海電動車最新進度。

一走進鴻海科技日現場，一定會先看到一字排開的電動車大軍們，顯見鴻海對於電動車布局的重視與自豪，而鴻海集團電動車（EV）策略長關潤也親自對外揭露3台不同設定的MODEL A，能提供不同產業、使用者與情境的需求，為多樣化的應用場景帶提供不同的可能性，首發市場就對準了日本市場需求，期盼能打入計程車、物流與商務保母車等用車需求。

鴻海指出，長期調查日本市場下，並依照使用者的工作與生活需求，提出「Being White」的造型哲學，MODEL A不僅融合日系美感，同時具備可對應各種場景和需求的擴展性，也因此，MODEL A首發市場就瞄準了日本。

而MODEL A中的「A」就代表了Affordable （可負擔），圖時搭載最先進的AI（Artificial Intelligence）技術。鴻海表示，未來會配合客戶時程，MODEL A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談，於東南亞市場採用的可能性。

至於MODEL A整體設計，採用B級距的MPV（Multi-Purpose Vehicle）車型，多元化的座位設定，車內空間的靈活性高，加上同時側滑門、側開門的兼容設定，可做為出租計程車、商務保母車以及通路物流車，也顯示鴻海是在對於市場已有了解下所設計的車種，希望能加速自家電動車打入市場的速度。

