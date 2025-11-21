鴻海科技日》電力＝AI算力＝國力 劉揚偉：核能有轉圜空間
鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日接受媒體聯訪，語出驚人談及台灣敏感的能源問題，重申自己未參與政府能源決策，但他觀察：「核能政策討論似乎出現轉圜空間了。」
劉揚偉揭能源溝通新戰略
劉揚偉坦言，產業界推動AI（人工智慧）發展時，習慣用「算力即國立」作為口號，但跟政府或非AI相關人士溝通時，這套說法會變成一大串很硬的工程語言，讓一般人無法理解AI算力要做到多大、多少投資。
為了克服溝通障礙，鴻海改用更具體的「電力」為標尺，「電力等於算力，再等於國力」的方式來溝通，反而更容易被政府機關理解，讓政策討論可以變得更可量化。
劉揚偉強調，這套公式能明確單位和成本概念，「一般人要理解電力，用一度電多少錢；AI算力需要持續性穩定的電力供應，從電力持續性穩定供應的角度，把AI算力需求轉換為電力，讓政府更容易理解，也有助政府做國家級電力政策與規劃。」
這番發言也呼應先前英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）拋出的論點，能源是台灣在AI產業發展的關鍵問題。
重申自己的核電觀察不等於政府決策
不過能源議題在台灣向來是敏感議題，尤其是核能問題。劉揚偉重申，自己未參與政府關於能源議題的決策，也不知道最終如何做。
但他從近期氛圍觀察，「我感覺似乎這個核電的政策已經開始有一點轉圜了。」劉揚偉再次強調，這是他個人的觀察，外界不必將他的觀點解讀成政府的最終結論。
其他人也在看
陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉
即時中心／黃于庭報導高雄知名景點「月世界」，近日傳出遭不肖人士濫倒廢棄物，現場「垃圾山」堆積數層樓高，環保局火速派人到場清理；未料，昨（19）日又於田寮發現新的垃圾山，經破袋檢查發現垃圾產源來自台南，研判2地為同犯罪集團所為。對此，市長陳其邁今（20）日下令嚴懲，「一個都跑不掉」。月世界日前傳出「垃圾山」，環保局接獲檢舉立即派員稽查，火速完成環境復原，並經破袋檢查發現爲台南等地區垃圾，研判為今（2025）年11月上旬遭人棄置。目前目前已掌握數台可疑清運車輛，全案已報請橋檢指揮，檢警正積極偵辦中。不過，環保局昨日接獲燕巢分駐所通報，於田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，立即派員稽查，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判為同一犯罪集團所為，並主動立即調派人力機具漏夜清理，目前已完成坡面大部分垃圾清除，今日上午加派人力檢拾完成環境復原，計清運13車次。環保局指出，本案已報請橋檢檢察官併案指揮偵辦，檢警已掌握台南清除業者，將圾垃運往岡山、燕巢轉運，再派車至月世界進行棄置，研判清除業疑似關閉GPS或轉移至無GPS車輛，環保局後續將配合檢警嚴查嚴辦，絕不寬貸。對此，高雄市長陳其邁指出，昨晚同個犯罪集團在另一個處所，也有違規傾倒垃圾行為，今早9點環保局已經完成清除，目前檢方跟警方掌握特定犯罪對象。他也說重話，強調「一個都跑不掉，一定除惡務盡，嚴懲違法亂紀的行為」。原文出處：快新聞／陳其邁震怒！高雄田寮竟也見垃圾山 火速下令嚴懲：一個都跑不掉 更多民視新聞報導玉山「降下初雪」了！歷時半小時周子瑜回家倒數2天！狂曬「黑絲+美腿」6連拍賓賓哥校園直播惹議 盧秀燕怒斥「可惡白X」畫面曝！民視影音 ・ 1 天前
15家高風險蛋雞場「檢驗結果明出爐」 文雅畜牧場有望解除管制
彰化縣文雅畜牧場雞蛋被檢出含有禁用藥物芬普尼，至今仍未找出禁藥來源。政府採取多項措施因應，同意文雅畜牧場讓蛋雞進行換羽再產蛋，待農政與衛政單位檢驗合格後，可望解除管制移動限制。同時，相關單位正收集養雞場使用的殺蝨藥，作為追查禁藥來源的參考依據。中天新聞網 ・ 1 天前
從張家界到峇里島 中國建商如何侵蝕全球自然遺產
在全球化浪潮下，中國建築企業積極參與國際項目，本應是經濟合作的正面象徵。然而，近期印尼峇里島玻璃電梯工程因破壞環境而被暫停，這一事件暴露了中國建築商不僅在國內風景區興建破壞美觀的旅遊設施，更將這種模式延伸至海外，宛如伸出“魔爪”般侵蝕全球自然遺產。 該項目由中國開世集團承建，旨在便利遊客抵達精靈海灘，卻因切割“暴龍懸崖”引發公憤。這不僅是單一事件，更是中國企業開發思維的縮影：過度追求經濟利益，卻忽視景觀保護和當地意願。試問，當自然美景被人工設施取代，我們還能稱之為“開發”嗎？本文將從這一視角分析事件，探討中國建築商在國內外的類似行為及其後果。 首先，峇里島事件的細節揭示了海外開發的爭議性。這項高度182米的玻璃電梯位於努沙佩尼達島的精靈海灘，原意是縮短遊客從懸崖頂端至海灘的時間——目前徒步需45至60分鐘，返回更耗時兩小時。開世集團作為中國地產商，預期通過這一設施吸引更多遊客，帶來可觀收入，工程造價達1200萬美元。然而，網上施工照片顯示電梯井道已切穿懸崖，這一舉動在社群媒體引發廣泛譴責。當地居民和遊客指責其破壞自然景觀，加劇侵蝕風險。峇里島參議員尼露．賈蘭蒂克公開反對，稱風險過高，並中央廣播電台 ・ 1 天前
高雄月世界、田寮連爆「垃圾山」 1主嫌遭羈押禁見
繼高雄月世界「垃圾山」後又一座「垃圾山」出現！高市府環保局昨（19日）接獲通報，田寮區高41線道遭惡意棄置垃圾，經破袋檢查發現產源為台南垃圾，研判同一犯罪集團所為，後續將配合檢警嚴查辦。橋頭地檢署偵辦高雄燕巢區、田寮區3處山坡地遭人傾倒廢棄物案，已拘提多名被告到庭，其中一位28歲蘇姓監控人員遭羈押禁見。中天新聞網 ・ 1 天前
11月還有颱風是正常？氣象專家曝3大原因：颱風季逐漸延長
林得恩在個人臉書專頁「林老師氣象站」表示，從歷年資料來看，11月雖為颱風季尾聲，但每年平均仍可觀測到1至2個颱風生成。西北太平洋與南海海域的11月及12月也曾出現過多次颱風紀錄，並非異常情況。他指出，11月能形成颱風的原因主要有三。其一，海水溫度仍然偏高。以台灣以...CTWANT ・ 9 小時前
高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致
即時中心／高睿鴻報導太可惡了！高雄著名景點「月世界」，本來因自然景觀特殊，常能吸引許多觀光客造訪；但最近卻驚傳，有不肖業者濫倒大量廢棄物，導致該處竟堆置了數層樓高的「垃圾山」，誇張行徑令人髮指。日前本案爆發後，清潔單位就已趕緊介入，著手清理環境；但讓人沒想到的是，昨（19）晚，該處竟又被發現大量的非法棄置物。高雄環保局於今（20）早證實，又是來自台南的垃圾，故推斷犯罪者為同一集團。據悉，昨晚環保局接獲岡山警分局燕巢分駐所通報，得知田寮區高41線道上，竟又發現大量非法廢棄物；並且，與先前遭堆置的燕巢垃圾山距離相近。環保局隨即破袋檢驗，也判斷同樣是來自台南的垃圾；故目前判斷，應該就是與燕巢月世界同一犯罪集團所爲。目前，高市府已報請橋頭地檢署指揮偵辦；另，環保局也立刻立即調派人力機具，漏夜清理該堆垃圾。對於月世界垃圾山事件，高雄市長陳其邁近日也表達震怒，透露本案已交由檢警全力偵辦中，一定嚴懲嚴辦。民進黨高雄立委賴瑞隆也相當火大，並於11月17日表示，他之後將提案修正《廢棄物清理法》，大幅加重罰則以遏止不肖人士。高雄月世界又發現新垃圾山，環保隊漏夜挖掘。（圖／民視新聞翻攝）原文出處：快新聞／高雄月世界又見新垃圾山！環保局曝「同樣來自台南」：犯罪集團一致 更多民視新聞報導擁抱核能！311後首次 日本「柏崎刈羽核電廠」有望重啟高雄騎士深夜蛇行撞警車竟肇逃 遭逮後情緒激動辯身體不適又來！中國派22機艦擾台 13架次逾越海峽中線民視影音 ・ 1 天前
Toyota一車一樹凝聚全台車主，9年行動達成種下百萬棵樹里程碑
秉持對環境永續的長期承諾，和泰汽車Toyota以實際行動落實企業社會責任，持續推動邁向碳中和的目標。自 2017年起推動「一車一樹」植樹計畫，九年來堅持不懈，攜手車主與慈心基金會共同守護台灣海岸線，於全台16縣市及離島3縣市累計種下100萬棵樹木，預計將減少約4.2萬公噸二氧化碳排放，相當於110座大安森林公園的年吸碳量。為慶祝達成百萬棵的里程碑，11月15日於新北金山中角灣舉辦「一車一樹100萬棵植樹達成紀念活動」，邀請藝人禾羽擔任植樹大使，與近250位志工共同種下兩千株原生種林投，為海岸線再添綠意，不僅有助吸碳與水土保持，更象徵持續以行動實踐ESG承諾，守護台灣的綠色未來。地球黃金線 ・ 1 天前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 8 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 5 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
苗栗地震「震出翻盤」！命理師預言2026選情
[NOWnews今日新聞]苗栗縣竹南鎮17日深夜至隔日清晨，一連發生三起地震，最大地震規模3.8，花蓮也地牛翻身，都屬於極淺層地震。對此，命理師高輔表示，透過占卜進算出「空亡卦」，接連地震意指選情翻盤...今日新聞NOWNEWS ・ 23 分鐘前