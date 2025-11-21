鴻海科技日》電力＝AI算力＝國力 劉揚偉：核能有轉圜空間

鴻海董事長劉揚偉在鴻海科技日接受媒體聯訪，語出驚人談及台灣敏感的能源問題，重申自己未參與政府能源決策，但他觀察：「核能政策討論似乎出現轉圜空間了。」

劉揚偉揭能源溝通新戰略

劉揚偉坦言，產業界推動AI（人工智慧）發展時，習慣用「算力即國立」作為口號，但跟政府或非AI相關人士溝通時，這套說法會變成一大串很硬的工程語言，讓一般人無法理解AI算力要做到多大、多少投資。

為了克服溝通障礙，鴻海改用更具體的「電力」為標尺，「電力等於算力，再等於國力」的方式來溝通，反而更容易被政府機關理解，讓政策討論可以變得更可量化。

劉揚偉強調，這套公式能明確單位和成本概念，「一般人要理解電力，用一度電多少錢；AI算力需要持續性穩定的電力供應，從電力持續性穩定供應的角度，把AI算力需求轉換為電力，讓政府更容易理解，也有助政府做國家級電力政策與規劃。」

這番發言也呼應先前英特爾（Intel）前執行長季辛格（Pat Gelsinger）拋出的論點，能源是台灣在AI產業發展的關鍵問題。

重申自己的核電觀察不等於政府決策

不過能源議題在台灣向來是敏感議題，尤其是核能問題。劉揚偉重申，自己未參與政府關於能源議題的決策，也不知道最終如何做。

但他從近期氛圍觀察，「我感覺似乎這個核電的政策已經開始有一點轉圜了。」劉揚偉再次強調，這是他個人的觀察，外界不必將他的觀點解讀成政府的最終結論。