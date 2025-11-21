鴻海科技日／鴻海科技日前一天通知出席 郭台銘、劉揚偉互動引熱議

鴻海集團創辦人郭台銘與鴻海集團董事長劉揚偉齊現身鴻海科技日，成為今日科技業話題。

今（2025）年鴻海科技日開場最大驚喜，正是鴻海集團創辦人郭台銘與鴻海集團董事長劉揚偉共同現身，螢幕牆拉開的瞬間，現場科技業人士與媒體看到郭台銘走出來，帶點意外也夾帶點懷念。據本刊了解，此次同框為鴻海科技日現身，直至昨（20）日才敲定，也為今年的鴻海科技日寫下歷史性的一刻。

鴻海科技日活動開場後，郭台銘就以創辦人貴賓之姿坐在台下，聆聽著鴻海最新進度與合作夥伴的演說，劉揚偉結束談話後，走向貴賓席，就坐在郭台銘的左手邊。

鴻海集團創辦人郭台銘現身鴻海科技日，成為討論熱點。

在台上主講嘉賓進行演說時，可以看到劉揚偉也不時為郭台銘進行補充解說，交頭接耳中並以手勢輔助溝通，而郭台銘方面也不時點頭回應，雙方互動熱絡。

郭台銘與劉揚偉身為鴻海集團前任與現任領導人，風格不一，也經歷不同的政經時局與科技演進，如劉揚偉所言「沒有郭台銘也沒有今日的鴻海」，而接棒帶領鴻海團隊的劉揚偉，也在郭台銘喪母之際，遞出問候與公開聲明，代表全體鴻海人表達哀悼與敬意。

而今日，郭台銘現身會場，雖不多言，但也以行動支持鴻海與現任領導人劉揚偉，雙方關係與互動也成為台下觀眾默默關注的話題。

活動進行至中午，郭台銘便在隨扈的陪伴下悄悄離開會場，而劉揚偉也接續至今年首度打造的VIP貴賓休息室，接待蒞臨現場的合作夥伴，此次的VIP貴賓室由華航協助打理，迎賓處可見華航空姐協助接待，前進至休息室內，設有點心與飲品區，也成為今年鴻海科技日的另一亮點。

鴻海科技日今年首度打造VIP貴賓休息室。

