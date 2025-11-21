鴻海科技日／鴻海科技日開場大驚喜 創辦人郭台銘再度現身

鴻海集團創辦人郭台銘現身鴻海科技日，與鴻海集團董事長劉揚偉同台。

今（21日）一早，南港展覽館一館出現大批人潮，全都是為了參加鴻海科技日，活動準時於10點開場，眾人本以為就是由鴻海集團董事長劉揚偉開場，但一揭幕，劉揚偉身邊還站了鴻海集團創辦人郭台銘，劉揚偉以英文開場，對Terry（郭台銘）表達感謝也對郭台銘遭逢母喪表達其哀悼之意。

鴻海科技日向來是滿滿的科技話題與前瞻預言，不過，今日開場倒是多了不少人情味，頭髮已經花白又削瘦不少的郭台銘一現身，勾起滿滿的鴻海回憶。

劉揚偉致詞時表示，若沒有創辦人郭台銘，鴻海不會是現在的版圖、現在的面貌，對郭台銘表達感謝。

近年鮮少在大眾視野前現身的郭台銘，雖然未公開致詞，但在劉揚偉對其表示感謝之意後，郭台銘也簡單以英文「Thank You（感謝）」回應，隨後回到台下的首排貴賓席，坐在錢媽媽黃秋蓮的旁邊。

當年成就鴻海的黃金支柱，現坐在鴻海科技日的首排貴賓席，雖未多言，但也傳達出傳承與支持的意味，成為今日鴻海科技日的最具人情味的一幕。

