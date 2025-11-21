鴻海科技日／鴻海、OpenAI深化合作 奧特曼隔空點火、劉揚偉強調美國製絕不缺席

OpenAI執行長奧特曼雖然未親自到鴻海科技日現場，但以影片方式隔空加持強調看好AI發展。

鴻海科技日於今（21）日登場，展前外界就在揣測鴻海是否會與AI巨擘Open AI端出合作驚喜。果不其然，在科技日正式開展前，鴻海就發布新聞稿宣布，鴻海與OpenAI的合作將專注3大核心，分別是設計未來數世代資料中心硬體、強化並簡化美國AI供應鏈、在美國製造關鍵AI資料中心零組件。鴻海集團董事長劉揚偉會後接受媒體聯訪，針對該合作則指出，「看到的不是現在的需求，而是下一個階段的需求，到美國製造，我們一定會去！」

廣告 廣告

劉揚偉透露，「Sam Altman（OpenAI執行長奧特曼）於今（2025）年9月底訪台時，雙方就約好1個月後簽訂合作MOU。」進度也一如預期，就在1個月後完成簽訂，「不過因為考慮到時間靠近鴻海科技日，所以就放到今天對外宣布」劉揚偉補充。

鴻海集團董事長劉揚偉於今（21）日中午接受媒體聯訪。

對於媒體好奇，新聞稿中寫道「OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，此初步協議不包含採購承諾或財務義務。」，鴻海又是如何看待？劉揚偉則是回應「實際上，雙方一步一步往前走，沒有談到數量的承諾，不代表不會發生，再者，合作看到的不是現在的需求 而是下一個階段的需求，到美國製造，我們一定會去！」

雖然奧特曼並未親自蒞臨鴻海科技日，不過他仍以影片方式於現場傳遞訊息，他仍看好明（2026）年以及未來AI發展浪潮，為AI發展持續添加柴火並指引方向。

針對此次合作，劉揚偉表示，「鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，加速創新並擴大全球企業與用戶。」

奧特曼則是指出，「打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化（reindustrialize America）的世代機會，這次合作為確保AI時代的核心技術，能夠在美國本土製造的第一步。」為此次合作定調。

更多鏡週刊報導

獲IDC數位賦能生態系大獎 蘇純興力推和泰集團AI策略曝光

鴻海科技日／鴻海科技日開場大驚喜 創辦人郭台銘再度現身

中華汽車擁雙台柱撐場 今年市占率小有成長