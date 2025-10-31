鴻海科技日「3大伴手禮」 肩背包、鈦水瓶搶先曝光





2025年鴻海科技日將於11月21日登場，今年的貴賓專屬伴手禮也隨之曝光，延續支持台灣品牌與推動永續設計的理念，推出結合科技美學與實用設計的三款限定好禮，要讓參與者滿載而歸！

今年鴻海特別與「中華航空」合作，打造聯名旅行盥洗包，象徵「從台灣出發、連結世界」的精神；同時攜手台南品牌「鈦萬德」推出「鈦輕水瓶」，以純鈦材質展現科技質感與環保理念；以及適用各種場合的輕量肩背包，兼具機能與時尚，展現品牌對創新與生活風格的關注。

廣告 廣告

三大亮點好禮如下：

1.鈦輕瓶｜極致輕盈科技時尚



由台南品牌「鈦萬德」打造，以純鈦材質呈現未來感銀色光澤，輕盈耐用、抗腐蝕，兼具環保與實用性。

2.鴻海 × 中華航空 旅行盥洗包｜優雅旅程從台灣出發



鴻海與華航共同設計，外型洗鍊、容量適中，象徵從台灣啟程、連結全球的精神，為旅程增添儀式感與品味。

3.輕量肩背包｜俐落造型．靈活收納



以輕盈耐用布料製成，具多夾層設計，肩背或手提皆展現俐落風格，適合通勤與差旅使用。

活動限定獲得方式：

11月21日邀請制開幕活動，受邀貴賓參加開幕儀式後，於鴻海科技日 App 完成滿意度問卷即可獲得限定伴手禮。活動將限量抽出 100 位股東粉絲參加，報名連結：https://user163775.pse.is/8a3cpq

11月22開放民眾參觀日，一般民眾可下載 HHTD App完成報名，於現場完成集章任務後，有機會抽中精美禮品。

鴻海表示，科技日不僅展示集團在電動車、AI、半導體等領域的創新成果，也希望透過與本土品牌的合作，將「科技、永續與生活美學」融入活動每一環節，傳遞企業對未來設計與環保理念的承諾。

（封面圖／鴻海提供）

更多東森財經新聞報導



王子蹭住昆凌豪宅恐生變？「1理由」牴觸周杰倫道德標準

范姜彥豐公審粿粿、王子 律師曝風險：別給自己找麻煩

集邦：AI Server出貨將年增逾2成、HBM消耗量年增逾70%