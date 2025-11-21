鴻海科技日！「Model A、人形機器人」登場 秀AI肌肉

鴻海科技日盛大登場，創辦人郭台銘久違現身成焦點！董事長劉揚偉向郭董母親致哀，OpenAI執行長奧特曼宣布與鴻海在美國的新合作計畫，共同打造下一代AI基礎建設。輝達執行長之子黃勝斌也分享AI人形機器人願景，而在電動車領域，鴻海展示了全新日式純電MPV「Model A」、「Model B」新車色及美規雙馬達「Model C」，全方位展現其在尖端科技的實力！

鴻海科技日登場，Model A、人形機器人亮相，大秀AI肌肉。（圖／TVBS）

鴻海科技日盛大登場，創辦人郭台銘久違現身成為焦點，董事長劉揚偉對郭董母親離世表達深切哀悼。本屆科技日亮點包括全新日式純電MPV ModelA、Model B新車色及美規雙馬達Model C的亮相。此外，輝達執行長黃仁勳之子黃勝斌代父出席，分享AI人形機器人願景，而OpenAI執行長奧特曼則透過錄影宣布與鴻海在美國的新合作計畫，共同打造下一代AI基礎建設，展現鴻海在科技領域的強大實力。

廣告 廣告

一年一度的鴻海科技日於21日正式登場，最令人驚喜的是鴻海創辦人郭台銘白髮精神佳地現身活動現場，與鴻海董事長劉揚偉同台亮相。劉揚偉對郭董表達敬意，表示如果沒有創辦人，鴻海集團不會有今日的成就，同時也向近期離世的郭董母親致上最深哀悼。郭董雖不發一語，但精神狀態良好，這也是兩人久違的公開同台。

鴻海集團創辦人郭台銘白髮現身，合體董事長劉揚偉。（圖／TVBS）

此次科技日的重要亮點之一是鴻海宣布與OpenAI建立新合作關係。OpenAI執行長奧特曼透過視訊錄影表示，他們將分享AI產業未來硬體需求的洞察，而鴻海則會根據這些資訊在美國設計並製作可量產的新設備原型。這項合作旨在強化美國在地供應鏈，共同打造下一代AI基礎建設。

另一位重量級嘉賓是輝達機器人產品經理黃勝斌，他代替父親輝達執行長黃仁勳出席活動。黃勝斌在演講中談到與鴻海的合作，希望能共同解決機器人技術面臨的挑戰。據了解，鴻海首款第一代人形機器人運用輝達視覺AI系統，可以執行抓取物品、進行裝配等訓練，並計劃率先在休士頓廠上線。

鴻海科技日秀機器人技術。（圖／TVBS）

在電動車方面，鴻海展示了全新Model A量產版，這是一款電動7人座MPV，採用電動側滑門設計，方便乘客上下車，並具有座艙抬高設計，提供更寬敞的乘坐空間。此外，還展出了Model B新車色和美規雙馬達Model C。

從AI應用、人形機器人到電動車，此次鴻海科技日全方位展示了公司在尖端科技領域的強大實力和創新成果，彰顯其在全球科技供應鏈中的重要地位。

更多 TVBS 報導

AMD也結盟OpenAI 黃仁勳驚訝AMD讓股權 讚「很聰明」

黑西裝、白領結 黃仁勳正裝出席英國國宴 打造「英主權AI」

鴻海科技日／郭台銘「白髮」驚喜現身 劉揚偉致謝：沒有郭董沒有鴻海

鴻海科技日／電動車Model A首曝光 大空間搶攻商務市場

