「鴻海科技日」OpenAI揭合作藍圖 黃仁勳兒現身演講

台北市 / 綜合報導

鴻海科技日今(21)日登場，創辦人郭台銘跟董事長劉揚偉一同現身，同時也曝光鴻海和輝達、OpenAI、IBM等科技巨擘的最新AI合作藍圖。OpenAI執行長奧特曼親自錄影致詞，「AI教父」黃仁勳的兒子黃勝斌還親赴現場，大談輝達和鴻海攜手打造的機器人願景。

頂著滿頭白髮，好久不見的郭董郭台銘，日前母親才剛辭世不久，在鴻海科技日這一天，他以創辦人身分驚喜現身。鴻海董事長劉揚偉說：「他展現了最大的支持，還有鼓勵給鴻海科技日。」鴻海宣布和IBM，以及Google母公司Alphabet ，還有Uber等巨擘，加深合作，董事長劉揚偉也秀出簽名影片，展現和輝達執行長黃仁勳的好交情，「AI教父」的兒子黃勝斌，也親自上台演講，大談機器人未來。

輝達產品線經理黃勝斌說：「鴻海正在努力的驚艷技術，還有那些複雜的程序，還有這些背後的科技，這些資訊網路上都找不到，所以我們得自己建這些資料工廠，所以這就是為什麼，對我們來說很合理，輝達和鴻海要當夥伴，一起建造下個世代的工業用機器人。」鴻海更重磅結盟OpenAI，雙方要一起設計資料中心硬體，同時會強化並簡化美國AI供應鏈，鴻海也將在美國，製造線纜和電力系統等，AI資料中心的關鍵零組件，「ChatGPT之父」Sam Altman說，這是確保AI核心技術，在美國本土製造的第一步，能強化美國的領導地位。

OpenAI執行長Sam Altman說：「我們會分享對AI產業未來硬體，需求的洞察，而鴻海會根據這些資訊，在美國設計並製造能量產的新設備原型，AI基礎建設所需的關鍵零組件，現在已經明顯供不應求，而這樣的趨勢在未來幾年還會持續增加，這次的合作就是希望強化整體供應鏈，滿足現在和未來的產業需求。」各大藍圖接連曝光，台廠在AI時代，不只力拚轉型，更要攜手國際級夥伴，在全球市場引領風騷。

