鴻海科技日1／黃仁勳長子親自站台 鴻海秀多款輝達Omniverse養成的老師傅機器人
鴻海科技日今（21日）盛大登場，今年於科技日的智慧製造展區，展示多種機器人以及AI相關運用，像是工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。
鴻海為輝達Omniverse生態系夥伴，自2023年起陸續以Omniverse平台打造數位孿生工廠。鴻海上個月透露，目前正與輝達在美國休斯頓共同打造AI伺服器智慧製造工廠，並且將成為全球首批導入輝達模型驅動的人形機器人生產基地。本次科技日，鴻海亦展示多項與輝達合作開發、運用數位孿生技術的產品。
因為如此，輝達執行長黃仁勳長子、擔任機器人產品線經理的黃勝斌（Spencer Huang），今日也在鴻海科技日的開幕論壇現身。黃勝斌表示，物理AI是下一波浪潮，「未來機器人將會無處不在，在產業、醫院和我們的家裡。
此外，黃勝斌進一步表示，訓練和部署機器人，需要蒐集與物理世界互動的數據，再以合成技術大量生成資料，而在工業製造領域，「鴻海正在研究『神奇技術』，以及這些技術背後的複雜流程，這些資訊都無法在網路上獲得，這意味著我們必須自己建立數據工廠。」
黃勝斌指出，智慧製造是非常專業化的垂直領域，機器人在其中的任務不只是單純抓取和放置，重點更在於要極度擬真和精確。而本次鴻海展示與輝達合作開發的機器人，就是利用輝達於2018年推出、針對機器人打造的自主機器平台Isaac，打造適合模擬機器人運作的虛擬環境，測試和訓練機器人。
鴻海表示，與輝達合作開發的工業級AI人形機器人、輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業；另一種是足式機器人，能上下臺階、跨越障礙，動作更接近人類，適用於地形複雜的工廠場景。
此外，鴻海也以數位孿生技術打造「AI機器人精密組裝工站」，工站裡的機器人先在虛擬環境裡受訓，不斷嘗試不同的組裝方式。一旦上線到真實產線，機器人就能精準作業，負責零件的高精度組裝。
鴻海今年也完成了第一支靈巧手的開發，機械手臂具有4根手指、16個自由度，能負重5公斤。在操作上，透過「遙控操作靈巧手」方案，使用者只要站在相機前方，就能利用電腦視覺解析，將手部動作即時轉換為靈巧手的動作訊號。
科技日現場則演示機器人在真實產線的需求情形，像是透過靈巧的手部控制，機器人能執行高精度的鎖螺絲任務，以一手撥開遮蔽螺絲孔的管線，再用另外一隻手鎖進螺絲，再再展現機器人愈來愈接近「老師傅」的能力。
