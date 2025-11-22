鴻海科技日6大展區亮相！匯集逾207件技術產品 「AI Factory」成焦點

【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）年度旗艦盛會「鴻海科技日（HHTD）」今年展出規模創歷屆新高，六大主題展區共匯集逾207件技術與產品，全面展示鴻海在 AI、半導體、智慧製造、EV 與智慧城市領域的最新成果。其中最受矚目的「AI Factory」展區，不僅展出 NVIDIA GB300 NVL72 超級 AI 伺服器機櫃，更同步呈現鴻海自製關鍵零組件、液冷散熱技術與 AI 基礎設施整合能力，展現其在 AI 工廠垂直整合上的深度實力。

今年展區位於南港展覽館一館四樓，包含「AI Factory」、「智慧製造」、「智慧電動車」、「鴻海研究院」、「智慧城市」與「半導體」六大主題。其中「AI Factory」鎂光燈焦點落在採用 NVIDIA Blackwell Ultra 架構的 GB300 NVL72 系統。整櫃共有 18 個運算節點、整合 36 顆 CPU 與 72 顆 GPU，並透過 NVLink 串接，讓整體如同一顆超大型 GPU 運作，是推動鴻海三大智慧平台——智慧製造、智慧電動車與智慧城市的重要算力引擎。

在 AI 伺服器基礎設施上，鴻海強調將以 K-1 專案成為國內首批導入 800 VDC 電力架構的企業，並透過與 NVIDIA 及其生態系夥伴協作，加速提升電力、冷卻與整機整合實力，打造可快速部署、更節能、更安全的 AI 資料中心方案。

鴻海展出的GB300 NVL72 全液冷 NVLink 交換器。呂承哲攝

散熱則是 AI 伺服器的核心關鍵。鴻海展出的 高效冷板（Cold Plate） 採客製流道與高導熱基材，能在相同流量下提升逾 30% 換熱效率，並維持低壓損設計。冷板模組支援快拆接頭，方便維護與更換，適用於多家 CPU、GPU 平台。為因應高密度伺服器的均勻散熱需求，鴻海同步展示自研 分歧管（Manifold System），可精準控制冷卻液流量與壓差，支援並、串聯架構，並具備壓力監測與防漏機制，提高穩定性。

GB300 NVL72 系統整合多項鴻海自行研發製造的關鍵元件，包括 NVIDIA MGX rack 機殼、水冷頭、高速電纜、冷板、分歧管與風扇等，體現鴻海從零組件、架構到整櫃的完整垂直整合能力，也是鴻海與 NVIDIA 深度合作的重要里程碑。

鴻海展出的GB300 NVL72。呂承哲攝

鴻海科技日展示的連接器。呂承哲攝

不只硬體，鴻海旗下 亞灣超算 Visionbay 也在展區中亮相，並以雲服務角色貫穿 AI 產業鏈，作為台灣 NVIDIA Cloud Provider（NCP），提供 AI 開發、訓練、部署與維運的端到端能力。Visionbay 也是鴻海三大策略平台共通的運算引擎，協助更多企業在 AI 時代加速創新。

鴻海與 Visionbay 正共同推動下一代 「AI Factory」模式：開發 AI 的企業不必自建資料中心，猶如產品公司不必自建工廠，只需專注研發與創新，其餘由鴻海提供最強算力、最穩定維運與完整軟硬整合。鴻海表示，台灣產業正面臨數位化與效率提升需求，透過「+AI」，鴻海希望成為加速企業營運升級、提高獲利的助力，讓創新更快落地、讓台灣產業鏈迎向更高效的 AI 時代。

鴻海AI Factory展區。呂承哲攝

