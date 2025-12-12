鴻海第一位女性CEO楊秋瑾：接棒這8個月是人生關鍵改變

以合身淡色套裝、大波浪長髮、精品包，打破集團一貫深色西裝風格與黑色後背包的鴻海輪值CEO楊秋瑾，出席鴻海與高雄市府Y15聯開案簽約時，與出席議員一一握手寒暄、一開場就以台語爽朗地自我介紹「我是南部孩子、屏東人」，展現接地氣的豪邁與熱情。她笑說，接棒輪值CEO八個月的感想是「人生非常關鍵的改變」。面對墨西哥實施關稅，她則透露對集團沒有影響。

鴻海從2024年4月啟動輪值CEO制度、任期一年，楊秋瑾在今年4月1日從E次總經理林忠正手中接下棒子，成為鴻海第二任輪值CEO，更是鴻海成立以來第一位女性CEO，鴻海高階主管向來穿搭都是清一色的深色西裝、白襯衫、黑皮鞋、黑色後背包，楊秋瑾卻是淺色系套裝、淺色低跟包鞋，配上波浪大捲髮與淺色精品品牌大包，她認為，這是女生愛自己、照顧好自己的「標配」。

不過，有別於頗具女性柔美特色的穿搭，楊秋瑾不論是代替董事長劉揚偉主持法說會、還是代表鴻海與高雄市府簽約，說話總是中氣十足、豪邁接地氣，今日楊秋謹代表鴻海與高雄市府簽約儀式前，她一一與到場的議員們寒暄致意、握手，一上台就很接地氣地用台語大聲說，「我是南部孩子、是屏東人，來高雄致詞要有高雄人的熱情」，轉頭就向坐在台下的高雄市長陳其邁確認Y15聯開案投資金額是亞灣現在最大規模的投資案，獲得滿場的掌聲。

雖然外界好奇，鴻海在高雄買下1.1公頃的基地土地、蓋商辦大樓與住宅，是不是代表這是鴻海進軍房地產的第一步，但她不斷強調，鴻海在亞灣興建Y15不是要來賺錢，「而是為高雄引進技術、人才，承擔更多社會責任」。

高雄市長陳其邁也透露，「南部孩子」楊秋瑾得知高雄市府有乳房攝影巡迴車的需求後，主動提出由鴻海斥資1900萬元、捐贈一台巡迴檢查車，協助市府照顧偏鄉女性健康。

承擔更多的企業責任，楊秋瑾不是隨便說說，她當場宣布，提供高雄版的「鴻海獎學金」，提供給更多家境不富裕的中小學生，讓他們能夠從小接觸科技、儲備台灣未來的科技人才，鴻海也將在高雄舉辦AI研習營，貢獻知識技術經驗，幫更多人才在高雄生根。

而細數接任輪值CEO這8個月以來的感想，楊秋瑾先是大笑反問「你們覺得我做的怎麼樣？」，接下來她才說，「這是一個非常棒的經驗，我只能說，這是人生非常關鍵的改變，我希望這個經驗能在未來的職涯發展，發揮很很重要的作用。」

面對墨西哥政府即將實施新的進口關稅，她表示，對集團沒有影響，因為這次的進口關稅清單主要針對非ICT產品，不過，鴻海在墨西哥的廠區以ICT為主，還有很多的外銷保稅工廠，都可以在保稅情況下不受影響。



