鴻海第3季三率三升獲利創高 前3季AI伺服器營收兆元

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海今天下午公布第3季財報，其中毛利率、營益率、淨利率均季增和年增，單季稅後獲利新台幣576.73億元，季增30%，年增17%，創同期新高，單季每股基本純益4.15元，鴻海指出，AI伺服器營收前3季已經到新台幣1兆元。

鴻海第3季合併營收2兆589.49億元，較第2季1兆7934.68億元季增14.47%、比去年同期1兆8545.69億元增加11%，創歷年同期新高。鴻海第3季合併毛利率6.35%，是5季來高點，比第2季的6.33%微增0.02個百分點，比去年同期6.19%增加0.16個百分點。

廣告 廣告

鴻海第3季合併營業利益705.36億元，營益率3.43%，是2019年第1季以來高點，比第2季3.16%增加0.27個百分點，比去年同期2.95%增加0.47個百分點。

鴻海第3季歸屬母公司業主獲利576.73億元，較第2季443.61億元增加30%，比去年同期493.25億元增加近17%，創同期新高；第3季淨利率2.8%，較第2季2.47%增加0.33個百分點，比去年同期2.66%增加0.14個百分點，鴻海第3季每股純益（EPS）4.15元，優於第2季EPS 3.19元，優於去年同期EPS 3.55元。

鴻海先前預估第3季整體業績可較第2季和2024年同期顯著成長，結果優於預期，其中消費智能產品估強勁季增、較2024年同期小幅下滑，結果符合預期，人工智慧（AI）伺服器為主的雲端網路產品可強勁成長，結果優於預期，電腦終端產品估相對下滑，結果較第2季持平，元件和其他產品顯著成長，結果符合預期。

從產品營收比重來看，鴻海第3季消費智能產品占比約37%，較第2季的35%略增，雲端網路產品占比42%，較第2季的41%略增，電腦終端產品占比約15%，較第2季的18%略減，元件和其他產品占比約6%，較第2季6%持平。（編輯：楊凱翔）1141112