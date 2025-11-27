鴻海耗資近百萬打造室內聖誕樹 9米高寫下內科最高紀錄

鴻海內湖大樓話題連連，過一陣子將為9米高的室內聖誕樹進行點燈。

鴻海內湖大樓今（27）日才剛辦完感恩節活動，為了迎接即將到來的聖誕節，籌辦小組再次創造內湖科學園區（簡稱「內科」）新話題，耗資新台幣近百萬打造9米高的聖誕樹即將點燈，預料屆時將成為今年內科聖誕節最強拍照熱點！

近幾日，台北天氣終於轉涼，金融業、百貨業也忙著點亮聖誕樹，為迎接聖誕佳節營造氣氛。

外界沒想到的是，今年鴻海也將在內湖大樓設置一棵9米高的室內聖誕樹，耗資近百萬元，且該棵聖誕樹為目前所知，室內最高的聖誕樹，同時也是內科最高聖誕樹，要讓員工可以不用特別去其他地方，就可以有豪華等級的聖誕樹作伴，提前感受過節氣氛。

據了解，鴻海內部過一陣子也會為這棵「巨高」的室內聖誕樹進行點燈，預料點燈後，將成為內科拍照熱點。

