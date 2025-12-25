鴻海耶誕突襲 Foxtron Bria用「尊重台灣消費者」定價 打穿台灣電動房車底價

鴻海集團旗下鴻華先進第一款自有品牌Foxtron電動車Bria，在耶誕節以線上發表會方式亮相。（圖／截自Bria線上發表會）

鴻海集團子公司鴻華上禮拜五才宣布收購納智捷百分之百股權，在耶誕節當天就舉行線上發表會，正式以Foxtron為名推出第一款電動車Bria。鴻華董事長李秉彥在發表會中表示，Bria是第一台從台灣出發、面向全球市場的電動車，宣示Foxtron品牌不會只在台灣經營。鴻華並宣布，Bria將在本週末（12月27日）正式開賣，入門款不到90萬元便可入手，而這也是台灣市場目前最低價的電動房車，鴻華今日股價表現，值得關注。

Bria作為鴻華先進改以自有品牌Foxtron為名推出第一款車，鴻華選擇的行銷手法，與一般車廠、消費性電子產品大不相同，鴻華不僅以線上發表會亮相新車，而不是盛大的實體新車發表會，與大部分汽車、消費性電子產品發表會還有另一個大不同的地方是，鴻華線上發表會登場的主管都沒有姓名與職稱，對於鴻華先進經營階層不熟悉的消費者，大概會很好奇他們是哪裡來的路人甲，甚至與鴻華先進合作的義大利設計公司夥伴、位於美國的顧問，在線上發表會露臉時也都沒有職稱與名字，是個很特殊的線上發表會進行模式。

鴻華先進三款Bria售價。（圖／下載自Bria線上發表會）

鴻華先進董事長李秉彥在線上發表會表示，Bria的發表對台灣來說意義重大，因為這是第一台從台灣出發、面向海外市場的電動車，鴻華先進以台灣在ICT和AI領域的優勢，整合軟體定義的EEA架構、整車動力與底盤平台，成為鴻華軟體定義汽車平台的核心基礎，美國的團隊協助提供全方位思考和優化系統架構、動態反應和使用者體驗，義大利設計師為BRIA帶來了優美的曲線和比例，並由鴻華先進主導設計、開發與測試驗證及實現產品上市。

李秉彥也在發表會中透露，鴻華先進之所以跨足自有品牌經營，透過品牌不僅可以直接面對市場、真實地去了解需求，傳達鴻華的開放電動車平台所希望提供的使用者體驗。

李秉彥表示，Bria的定價希望能忠實反映鴻華自主研發的投入與國際合作價值的同時，也必須讓「台灣的消費者感受到尊重」，BRIA共推出三種車型選擇，入門款後輪驅動款89.9萬元起，四輪驅動的頂規款定價則114.9萬元起。



