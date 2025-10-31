鴻海聚焦離子阱技術 量子電腦發展路線曝光

鴻海已能穩定捕捉多顆離子陣列並測量與操控。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)積極切入量子領域新賽道，旗下離子阱實驗室自2023年底啟用後，正加速推進量子硬體工程化，今日首度對外公開集團的量子電腦發展路線，明確採取「小而精」策略，鎖定離子阱架構，以高保真、長同調時間為核心優勢，預計明年完成第二代多區層狀離子阱，最快會在2027年打造出5至10位元的量子電腦原型。

鴻海2021年成立集團研究院，隔年設置離子阱實驗室，目標將製造強項導入量子工程。不同於超導晶片受限於製程精度，離子阱採帶電原子作為量子位元，具有位元一致性與長同調時間特性，能提供更高保真邏輯閘運算，適合早期通用量子架構布局。實驗室主任林俊達表示，量子硬體正處在百家爭鳴的階段，鴻海的發展路線並非盲目追求位元數軍備，而是優先專注於穩定性與工程成熟度。

目前國際離子阱領導者已在量子體積指標上長期領先IBM，帶動市場重新評估離子平台在規模化下的性能潛力。鴻海看好同位素一致、保真度高與耦合彈性，能讓離子阱具備工程優勢。林俊達說，「我們希望把量子物理的精密世界，轉化成可製造、可展示、可推廣的量子機」。離子阱將逐步從立體結構走向平面晶片，以利微光路、波導與腔體集成，複製半導體製造模式，降低校準負擔並提升製程重現性。

鴻海2023年起切入量子領域以來，已經完成第一代刀鋒型離子阱，鎖定提升精密加工、製造與組裝技術，明年完成的第二代離子阱則可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程。規劃2027年、2028年進一步聚焦晶片型離子阱設計、製造與測試，鎖定積體光學與光路整合、離子穿梭等先進技術，2029年則開發擴展架構，強化系統微型化與模組化等能力。

觀察量子產業現階段仍處多架構並存階段，超導、離子、中性原子、光子與半導體自旋各有業者展開佈局。谷歌(Google)與IBM在超導路線持續深化錯誤更正晶片；輝達(NVIDIA)則以CUDA-Q軟體層切入，並進行量子硬體投資。台灣「量子國家隊」則以17個計畫展開佈局，其中離子阱投入相對較少。林俊達強調，量子硬體不是三年短跑，而是十年工程賽道，早期應用會集中在教育測試、特定優化問題與材料化學模擬等場景，逐步擴展至更高算力需求。

