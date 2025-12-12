鴻海股價沒跟上AI紅利？ 網點關鍵：有過200就算漲





當台股因AI題材持續加溫、科技股強勢帶頭創高時，鴻海股價的表現再度引發討論。近日就有網友疑惑，明明是市場認定的AI供應鏈重要角色，股價卻不像其他題材股般猛烈飆升，懷疑是「公司太爛」或另有原因，引起熱烈討論。

一名網友在網路論壇Dcard上發文，直言鴻海基本面不差、又打入AI伺服器供應鏈，理應同樣受惠於市場行情，卻始終未看到大幅噴出。他的語氣帶著些許無奈，也透露新手投資人常有的期待落差感，希望能得到投資老手的分析說明。

貼文引來大量回覆，許多網友給出的答案相當一致：不是鴻海不漲，而是它「漲得慢、漲完了或還沒輪到」。不少人指出，鴻海股本龐大、體質偏向代工組裝，毛利率不高，市場給的本益比自然有限，因此即便接到AI訂單，也不會像高毛利的晶片廠或技術供應商出現爆發式股價反應。

也有人強調，鴻海其實已經反映AI題材，能站上200元以上就已經是相當明顯的漲幅。從早期百元附近買進的投資人角度來看，「過200就算有漲了」，認為原PO是典型「看到別人噴、以為自己也會噴」的心態。

也有些網友直接反酸原PO「活在平行時空」，強調鴻海從不到百元到現在已經幾乎翻倍，會覺得它沒漲只是因為買在高點。他們認為鴻海股性本來就偏震盪、偏穩健，要期待它像中小型AI股一樣狂飆，只會讓自己失望。

