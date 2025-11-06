鴻海與三菱電機簽署MOU 布局AI資料中心解決方案

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海今天下午透過新聞稿宣布，與日本三菱電機株式會社簽署合作備忘錄（MOU），目標為全球客戶共同提供具備能源效率和高度可靠的人工智慧（AI）資料中心解決方案。

鴻海指出，以雙方此次合作備忘錄為基礎，與三菱電機將在AI資料中心領域，結合雙方專業知識和資源網絡，進行全面合作。

鴻海表示，在全球市場範圍，雙方共同提供高效可靠且具競爭力的AI資料中心解決方案，為循環型經濟等社會課題做出貢獻。

展望未來，鴻海指出，雙方計劃在應對永續性等社會課題的過程中，相互活用彼此的專業知識，在AI資料中心領域以外，共同創造新的價值、解決方案和商業模式。

根據資料，三菱電機於1921年創業，迄今業務範圍涵蓋社會系統、能源系統、防衛與宇宙系統、工廠自動化系統、汽車機械、大樓系統、空調與家電、數位創新，以及半導體元件等，在全球擁有超過200家集團企業與約15萬名員工，2024年度合併營收5兆5217億日圓。（編輯：楊蘭軒）1141106