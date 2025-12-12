鴻海與高市府Y15聯開案簽約 ！斥資159億打造南台灣旗艦總部
鴻海科技集團投資台灣邁入新里程碑！今日與高雄市政府於市府一樓廣場舉行「高雄捷運Y15土地開發案簽約典禮」，正式宣告這項總投資金額新台幣159億元，創紀錄的捷運聯開案，將邁入下一階段。鴻海將在高雄推動集團「三大智慧平台」—智慧製造、智慧 EV、智慧城市的重要驗證場域，同時投入社會公益，提出醫療照護、獎學金以及AI教育計畫，奠定在地永續發展基石。
本次簽約儀式由高雄市陳其邁市長、鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾分別代表雙方簽約，也正式揭露此開發案時程。高雄Y15聯開案預計2027年開工，2033年竣工，整體開發案包含兩棟建築物，科技研發辦公大樓以及零售商業與住宅複合式空間，基地總面積為 11,350 平方公尺。
高雄市市長陳其邁表示，鴻海持續深耕高雄、投資台灣的形象值得肯定。這項總投資達159億元的聯開案，結合鴻海的創新科技，勢必能創造市民多樣的空間體驗、帶動亞灣區產業升級，並創造近2,000 個就業機會。高雄市將持續與鴻海維持密切關係，共同迎來智慧製造、智慧 EV、智慧城市的新革命。
鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾表示，Y15聯開案不僅是建築體，也是鴻海投資台灣扎根高雄的重要指標，透過員工安心成家宅的規劃，希望能吸引更多高階人才移居高雄，與高雄市政府、合作夥伴攜手打造永續的產業鏈。高雄具有優越的交通樞紐條件和在地海洋文化，是鴻海設立南台灣旗艦總部的最佳選擇。
鴻海南台灣旗艦總部，規劃地上 45 層，樓高234米。未來落成後，鴻海的智慧城市團隊、軟體研發中心單位、電池電芯儲能研發團隊、EV技術開發中心及AI應用軟體團隊，都將陸續進駐。此外，聯開案也規劃住商混合大樓，樓高32層，其中部分樓層將規劃成為員工安心宅，作為吸引吸引高階人才移居高雄，為鴻海在高雄的永續發展奠定基石。
20年前，鴻海在高雄開始打造高軟園區，持續運作至今；在和發產業園區的鴻海全球電池中心，今年也已開始量產，為台灣EV國產化扮演關鍵角色；鴻海高雄軟體研發中心去年也在駁二，七號倉庫正式啟用；橋頭科學園區的電巴廠也接近完工階段。鴻海也宣布將在高雄打造大規模的AI先進算力中心。
鴻海在高雄的據點跟規模，不斷擴大，為了因應人才、營運的需求，鴻海希望利用這次的土地開發機會，打造鴻海在南台灣的「旗艦總部」，串連現有的營運生產據點，幫高雄的產業轉型，助一臂之力。在本次簽約儀式中，集團同時宣布多項社會回饋計畫，包括捐贈新台幣1,900萬元予高雄市政府，購置乳房X光攝影巡迴車。
這次更成立總獎金新台幣1000萬元的高雄版「鴻海獎學鯨」，在未來七年內，提供給高雄市國中小學校中，學習成績優秀的學生。同時，鴻海教育基金會也會在高雄市各級學校舉辦AI研習營及校園社團推廣活動，持續培育未來科技人才。
