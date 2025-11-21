鴻海與OpenAI結盟推下一代AI基礎設施 關鍵零組件在美國製造
【記者呂承哲／台北報導】鴻海科技集團（2317）與OpenAI共同宣布合作，將聚焦下一世代AI基礎設施硬體的設計與美國製造。OpenAI將分享AI產業對新興硬體的洞察，協助鴻海在設計與開發階段強化產品方向，並參與美國當地生產布局。OpenAI可優先評估相關系統並享有採購選擇權，初步協議並不包含採購承諾或財務義務。
隨AI能力快速演進，對於新型運算基礎設施的需求與日俱增，尤其在大型模型對效能、散熱與能耗的要求不斷提高下，未來數世代資料中心設備必須同步升級。鴻海表示，此次合作結合OpenAI對模型需求的前瞻規劃，以及鴻海在全球製造鏈的規模與整合能力，目標是加速先進AI系統部署，並強化美國在地供應鏈，以提升美國在AI時代的自主性與韌性。
鴻海與OpenAI的合作將鎖定三大核心項目：
首先，雙方將共同設計未來多個世代的資料中心硬體，包括AI機架、整機規格與系統工程化，並以多案並行方式推進，讓新系統能更快投入使用。透過結合OpenAI的AI基礎設施藍圖與鴻海的工程與製造專長，預期能因應模型快速迭代所帶來的硬體需求成長。
其次，合作將著重簡化並強化美國AI供應鏈。雙方將共同改善機架架構，使其可在美國各地製造，並擴大採購範圍納入更多美國本地供應商，提升測試、組裝與生產的在地化程度。此舉將增加供應鏈可靠性、縮短部署時間，並有助於打造更可擴展的美國AI裝備生態系。
第三，鴻海將在美國製造AI資料中心的關鍵零組件，包括線纜、網路設備、冷卻模組與電力系統，以支援高效能運算基礎建設需求。鴻海表示，這不僅能協助美國加速建置先進AI運算能力，也能讓供應鏈效益回流美國本地，從作業員到製造商都能受惠。
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，很高興能與OpenAI合作。身為全球最大AI伺服器製造商，鴻海具備獨特優勢，可提供值得信賴且可擴展的基礎設施，支持OpenAI推進AI能力的使命，並擴大全球企業與用戶取得革命性AI技術的機會。
OpenAI執行長Sam Altman指出，建構先進AI技術所需的硬體基礎設施，是推動「美國再工業化」的世代機會，此次合作是確保AI時代核心技術能於美國本土製造的重要起點。他強調，該合作將強化美國在AI領域的領導地位，並確保AI的效益能被更廣泛的大眾共享。
