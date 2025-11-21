鴻海與OpenAI、Intrinsic合作 宣布打造機器人工廠

鴻海集團董事長劉揚偉宣布，「首先我要向你們介紹，我們非常、非常特別的嘉賓，我們的創辦人郭台銘。」

帶著鴻海集團創辦人郭台銘驚喜登台，鴻海科技日11月21日登場，董事長劉揚偉打頭陣帶來開場演講，強調鴻海3大智慧平台結合AI技術應用，呈現集團垂直整合實力。

劉揚偉說明，「和NVIDIA還有ABB Robotics，我們將討論實體人工智慧，你會聽到我們在AI機器人平台與Alphabet Intrinsic合作的成果。」

Alphabet產品長Hiroshi Lockheimer透過影片表示，「首先是智慧製造，這是一個令人興奮的部分，我們會把AI機器人技術，與鴻海深刻的製造實力結合起來，一起打造未來工廠。」

Alphabet產品長影片站台，鴻海宣布與Alphabet旗下的軟體公司Intrinsic成立合資企業，共同實現未來智慧工廠的願景，計畫打造通用機器人，最終目標是實現工廠的全面協調和自動化。

另外現場關注焦點還有，劉揚偉提到，「AI很困難，非常困難，我跟你說多少個機櫃我們每1週可以製造，是1000個機櫃、1週內，但這還在增加中，明年它會更多。」

在AI伺服器領域，劉揚偉也強調，從上游繪圖處理器模組和基板，到下游液冷散熱系統等，鴻海集團提供機櫃內大約40%至50%關鍵零配件。同時鴻海集團也在21日宣布，與OpenAI將展開合作，聚焦下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造。