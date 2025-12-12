鴻海談墨西哥關稅淡然處之 楊秋瑾點出ICT產品影響有限

鴻海集團輪值CEO楊秋瑾今（12）日現身高雄代表簽署捷運Y15聯開案，會後接受媒體訪問。

除了美國對等關稅，昨（11）日傳出墨西哥國會通過2026年起將對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家，對超過1,400項產品課徵5-50%的關稅，而台灣也在名單上。對此，鴻海輪值CEO楊秋瑾今（12）日顯得氣定神閒以一句「安心啦！」開場，並提醒，清單內容主要針對非資通訊 （ICT） 產品，雖然有部分汽車零組件，但鴻海透過多元保稅機制因應，影響並不大。

楊秋瑾代表鴻海出席正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，會後接受媒體訪問，被現場媒體詢問「墨西哥加徵關稅對於鴻海的衝擊影響如何？」，楊秋瑾反應不大，回應說道，看過清單內容，影響的主要範圍是非資通訊產品。

隨後指出，每個國家都有各自的政策跟想法，鴻海這麼大的公司，每天都在面對政治起伏跟社會變化，看得很前面，並強調「公司具備一定的韌性跟應變的能力，會冷靜去面對。

提到墨西哥，鴻海於今（2025）年2月便攜手墨西哥Sonora州政府簽署涵蓋智慧城市合作備忘錄，要將鴻海在高雄市推動智慧城市的合作經驗「整城」複製到墨西哥，對此，楊秋瑾也透露，也思考將智慧城市的概念複製挪移到其他城市，有很多相關計劃，待明朗時會再對外宣布。

