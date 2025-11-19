鴻海跌跌不休 但進場點即將浮現這三個價位要注意

文 ‧ 洪崇晏

本刊在鴻海(2317)股價還在170元左右時曾大力推薦，股價最高來到265元，不過在鴻海近期跌破月線之後，急速下墜的情況下，很多投資人都在問，鴻海進場點在哪?

根據鴻海今(2025)年前三季EPS 10.37元來看，全年EPS將來到近15元左右，目前鴻海股價為228元，本益比為15倍，明(2026)年EPS上看19元，以目前股價228元來看僅12倍，給予15倍本益比，鴻海股價合理價為為285元，行情如果大好時，給予20倍本益比，380元為高標價。因此以目前鴻海228元股價來看算是低估。

以技術線型來看，分為三個支撐點。

225元是第一支撐點，有強烈支撐，今日最低打到226.5元，有機會形成短線止跌。只要不跌破225元，多頭結構還在。第二支撐為215元(中期支撐）是9~10月整理區上緣，若跌破 225，股價有可能回測215~218的多方防守帶，這裡會是一個更安全的中線進場點。

第三支撐:200元，MA120線附近，長線多頭最後防守帶，若真的跌到這裡，反而是超跌撿便宜的區域。

鴻海科技日將於11/21展開，有機會再度帶動股價進行反攻。鴻海不僅先前已預告將展出人形機器人，它更是身為全球第一大電子製造業者鴻海的第一台生產線專用人形機器人，據了解，鴻海人形機器人的移動方式不是透過雙腿，而應是更合適生產線環境的輪子，鴻海的人形機器人在生產線上排排站製造輝達產品，最快在明年上半年德州廠啟用後就看得到。

今年科技日以六個「最」與六個「更」貫穿全場，包括最完整的 AI 應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力、最前瞻的技術、最多元的合作夥伴與最多參與者。今年報名參觀人數已逼近 1 萬人，較去年的 5,500 人大幅成長。展區內容也較去年全面升級，展示商品超過 200 件、較去年成長七成，場地面積更擴大一倍，並首度全面開放外部企業參展，包括電電公會、MIH 聯盟與華航等合作成果也將登場亮相。

▲鴻海日K線圖(圖片來源:Yahoo股市)

