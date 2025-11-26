鴻海輪值CEO楊秋瑾：AI非一時熱潮 將進入超級循環

鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾26日表示，AI絕非一時熱潮，而是產業革命，也是科技文明的轉折點。她指出，全球AI產業正進入超級循環，業者若沒有跟上浪潮，將會失去龐大商機。

「AI 智慧應用新革命」論壇26日登場，鴻海科技集團輪值執行長楊秋瑾以「AI產業鏈新契機」發表演說。楊秋瑾表示，AI絕不是一時熱潮，而是一場產業革命，也是科技文明的轉折點。未來10年，全球AI產業將進入一個由模型驅動、應用爆發、帶動硬體基建升級的超級循環，若業者沒有跟上浪潮，將會失去龐大商機。

她引述OpenAI執行長奧特曼的說法，表示AI發展速度極快，遠遠超過硬體與基礎設施建置速度，且AI市場潛力巨大，目前發展仍處在早期階段。

對於美國前五大雲端服務供應商(CSP)資本支出上調至6,000億美元，鴻海則預計在台灣斥資14億美元建立資料中心。楊秋瑾認為市場持續爭論AI泡沫化，不過業者對於需求評估最務實，她說：『(原音)我們做生產製造的人一定是很務實的，尤其是讓我們做代工的，哪可能這個設備不用到Line，我們絕對是不會丟掉，因為我們毛利率低，怎麼可能搞一個花了14億美元，明天丟掉了，我後天再來搞14億美元？不可能的。所以我覺得倒是很多人對於這個AI的理解不夠深。』

觀察鴻海AI布局，鴻海日前宣布與輝達(NVIDIA)將在台打造AI資料中心，與IBM專注量子計算，與OpenAI在美打造下一代AI硬體設施，以及攜手Google母公司Alphabet發展AI機器人平台。

AI產業進入戰國時代，展望台灣扮演角色。楊秋瑾引用數據，指出全球AI伺服器超過9成由台灣代工，其中鴻海市佔高達4成，台灣在全球先進製程產能占比達68%。

她說，台灣供應鏈涵蓋晶片、伺服器到系統整合，不僅是代工製造，更積極投入AI技術創新，並致力協助全球客戶加速應用落地，台灣要成為全球AI產業最可信賴的合作夥伴。

另外，鴻海與電電公會合作，在美國、墨西哥推動「類科學園區模式」。楊秋瑾說，這將提供資源和專業知識，重新定義台灣的角色與戰略地位，一同創造AI共榮生態系。(編輯：陳士廉/宋皖媛)