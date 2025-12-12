鴻海輪值CEO：集團投資高雄逾250億 打造十年AI深耕據點

鴻海投入高雄捷運Y15聯合開發案，輪值CEO楊秋瑾(左起)看好市長陳其邁團隊效率。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／高雄報導〕鴻海(2317)在高雄的布局再度升級，輪值CEO楊秋瑾今日表示，集團此次在高雄捷運Y15聯合開發案投入159億元，加計先前的算力中心、研發中心等投資，高雄累計投資金額已超過250億元。她強調，Y15不只是開發案，更是集團未來十年深耕南台灣的重要起點，將導入高科技、AI 及智慧平台，形塑亞灣成為代表鴻海面向全球市場的科技新地標。

楊秋瑾指出，Y15採商住混合規劃，但與一般建案不同之處在於將大量導入科技應用，包含AI團隊與三大智慧平台團隊都將陸續進駐。高雄具備完整的科技發展條件與市府積極的執行力，因此Y15未來將不僅是亞灣的新地標，也將成為鴻海對全球客戶呈現的新城市樣貌。

廣告 廣告

楊秋瑾說，人才是發展科技產業的核心，為了吸引並留住科技人才，鴻海在Y15特別預留 30% 容積打造員工安心住宅，協助同仁移居亞灣，進一步形成高科技人才聚落。集團期待透過Y15匯聚更多高階技術團隊，帶動高雄成為具國際競爭力的AI城市。

除投資開發外，楊秋瑾也宣布三項企業回饋計畫。第一，鴻海投入1900萬元，協助打造 X 光巡迴乳房攝影車，提升偏鄉婦女乳癌篩檢的可近性。第二，設立「高雄版鴻海獎學金」，提供中小學生，特別是弱勢家庭學童更多學習與發展資源，希望讓孩子從小接觸科技、累積未來人才基礎。第三，集團將推動多項AI研習營，以分享技術與經驗，支持高雄的AI人才培育與產業擴展。

楊秋瑾認為，高雄市府團隊執行效率高，與鴻海講求速度的文化相契合。過去一年合作中，只要進度稍有延遲，市府即會主動協調追蹤，讓投資與開發計畫得以迅速推進。她認為，高雄的行動速度已能與鴻海並行，雙方將在未來十年共同打造屬於城市的新節奏。

楊秋瑾最後強調，Y15將成為鴻海在高雄深耕的戰略支點，也象徵企業與城市共同推動科技、人才與創新發展的決心。隨著投資規模持續擴大，期待Y15帶動更多高科技能量在高雄聚集，開啟下一個十年的成長篇章。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

美股收盤》道瓊大漲646點！甲骨文暴跌近11％ 台積電ADR下挫

別再買科技股！華爾街大老15年來首次轉向 改買「這3族群」才是贏家

南韓GDP增速恐連3年低於2％ 韓媒嚇瘋吐1句

