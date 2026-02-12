鴻海運動嘉年華大撒錢! 郭董特別獎抽10人豪砸每人1千萬

鴻海創辦人郭台銘、董事長劉揚偉出席鴻海科技日。李政龍攝



鴻海今天運動嘉年華今天在大巨蛋登場，輝達創辦人黃仁勳再度以影片作為神秘嘉賓現身，鴻海創辦人郭台銘雖然沒有現身，但祭出最神祕驚人「創辦人特別獎」，豪砸億元，抽10個「1,000萬」超級大獎，嗨翻全場，加碼獎金直接超越今年科技大廠尾牙的水準規模。

鴻海在台北大巨蛋舉行「2026全鴻海運動嘉年華」，鴻海董事長劉揚偉談及今年營運與集團表現，強調，「今年會比去年好很多」，今年目標一定超過9兆元！輝達執行長黃仁勳也再度擔任神秘嘉賓，他說有了鴻海的支持，輝達能夠創造奇蹟，以前所未有的速度，生產出世界上最先進的AI超級電腦。

但今年重點不在黃仁勳，鴻海每年尾牙活動都會抽出百萬元獎金或豪車給員工。今年鴻海創辦人郭台銘雖沒有如預期現身，但決定透過加碼3億元鼓勵員工，並提供創辦人特別獎，共10名，每名高達1,000萬元獎金；以及20萬元，給合計1,000名員工抽獎。

