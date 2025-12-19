鴻海集團億買下納智捷100％股份 總價7.8億比納智捷淨值8.5億還低

鴻華先進、裕隆19日晚上召開記者會正式宣布鴻華先進以7.8億元買下裕隆子公司納智捷。（攝影／民眾提供）

鴻華先進與裕隆集團12月19日晚間在證交所同步宣布重大訊息，確認鴻海旗下「鴻華先進」以7.8億元正式收購納智捷（Luxgen）100％股權，鴻華先進主導未來銷售體系，並承接納智捷原本通路，今年納智捷全台展間據點將維持原有配置，Logo 設計暫不變動、既有納智捷車主的保養、維修與售後服務完全不受影響，原廠服務體系將持續運作，確保車主權益不中斷。

廣告 廣告

鴻海旗下鴻華先進，買下納智捷100％股權

鴻華先進表示，為延續台灣汽車產業發展，鴻華先進科技股份有限公司(下稱鴻華先進)秉持推動產業升級、鞏固在地供應鏈的責任，將承接納智捷汽車股份有限公司（下稱LUXGEN）既有能量並開啟新篇章。

鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100％股權，裕隆年報中顯示，納智捷汽車淨值8.57億元。（圖片來源／裕隆2024年年報第115頁）

鴻華先進說，經雙方董事會同意，鴻華先進將以新台幣7.876億金額收購LUXGEN 100％股權（包含LUXGEN母公司資產及旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等）並主導經營，在台灣建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

鴻華先進花7.8億元買到淨值8.57億元的納智捷

裕隆公告顯示，一共交易92,700,000股，每單位價格：每股約新台幣8.5元，合計交易總金額：新台幣 7.876億元。

從裕隆今年開股東會的年報中顯示，納智捷汽車(股)公司今年營收104億元，本期獲利4738萬元，每股盈餘0.51元。然而，年報上也顯示，納智捷汽車淨值8.57億元，如果到今年11月底淨值沒有太大變動，那鴻華先進算是買到「便宜的」納智捷。

但年報中也指出，納智捷是交由裕隆汽車生產，換句話說，鴻華先進雖然現在買的不算貴，但未來生產訂單是下給裕隆。但鴻華先進可以掌握納智捷的通路、銷售、客戶，因此7.8億元買到8.5億元淨值的公司，對鴻華先進來說應該是一筆不錯的交易。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台股漲227.82點站回月線 中信金再創新高 國泰金市值超車廣達

泰國F-16轟炸柬詐騙園區 炸掉台灣最大詐騙訊息源頭之一

外媒舉出3個事實 強調全球幾乎不可能複製台灣的AI製造生態系

