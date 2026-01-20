鴻海集團售股動作連連 群創題材熱炒後震盪回檔 市場關注大股東調節動向

2025Semicon國際半導體展。李政龍攝



繼廣宇之後，鴻海集團旗下鴻準昨天亦公告將出清群創（3481）持股，市場關注大股東接連調節動向。受股價短線漲幅過大影響，群創遭證交所列入注意股，今（19）日股價開低走弱，盤中一度下跌約3.8%。

鴻準（2354）昨公告，代子公司華準投資董事會決議，自115年1月19日至2月11日止，已完成處分群創普通股3,990萬股，平均每股價格26.6元，交易金額約新台幣10.61億元，依取得成本計算，已實現處分利益約6.6億元，將列入未分配盈餘。

鴻準指出，後續尚規劃處分剩餘約5,167萬股群創持股，一旦完成，等同全數出清。截至目前，華準投資仍持有群創約5,167萬股，持股比率約0.65%。鴻準強調，本次交易為非關係人交易，董事會無異議，主要目的在於活化資產配置。

無獨有偶，同屬鴻海集團的廣宇（2328）早於去年底公告，在113年11月13日至114年12月30日期間，以每股約16.3元處分群創持股3.9萬張，合計套現6.36億元。處分完成後，廣宇對群創持股比率降至0.13%，僅剩約10,573張。廣宇亦證實，相關資金將轉投入機器人等新事業布局。

群創歷經股價暴漲之後，鴻海集團股已相繼出售持股，後續動向引人關注。

市場分析指出，群創近期股價大幅上漲，主因在於切入FOPLP（扇出型面板級封裝）新業務，並傳出打入SpaceX供應鏈，搭上低軌衛星與太空產業題材，去年底以來爆量急漲，短短一個月股價漲幅高達1.26倍。隨著集團股東陸續獲利了結，加上遭列注意股，群創短線股價波動受到關注，後續將回歸基本面與實際接單進度檢驗。

