鴻海電動車掛上三菱廠徽 台製電動車首站外銷澳洲

記者鍾釗榛／綜合報導

Foxtron Model B電動車。（圖／翻攝Foxtron網站）

日本三菱今年與Foxtron鴻華先進簽署合作備忘錄後，外界就不斷猜測哪一款台灣電動車會成為三菱的全球戰略車。如今答案正式浮上檯面，澳洲三菱產品策略總經理Bruce Hampel受訪時明確表示，澳洲將率先導入台灣製造的電動車，並由三菱掛牌出口至全球市場。這意味著台灣造車將正式成為三菱全球電動版圖的一環。

Foxtron Model B將成為三菱全球戰略電動車。（圖／翻攝Foxtron網站）

鎖定Model B打頭陣

根據澳洲三菱的規劃，首款掛上三菱廠徽的台灣電動車將鎖定Foxtron的 Model B。這款車由裕隆三義廠生產，車身尺碼為4,320×1,865×1,530mm、軸距 2,800mm，定位在小型跨界休旅，大小接近主流都會SUV。

Foxtron Model B定位為小型跨界休旅。（圖／翻攝Foxtron網站）

內裝採用大量軟質材質，搭配9.2吋數位儀錶＋15.6吋觸控螢幕，科技感滿滿。動力則提供230匹單馬達後驅與 超過 300 匹雙馬達四驅選擇，續航力上看500公里以上，用數據證明台灣電動車也能很「世界級」。

內裝搭配9.2吋數位儀錶＋15.6吋觸控螢幕。（圖／翻攝Foxtron網站）

首站鎖定澳洲

Bruce Hampel在訪談中也坦言，澳洲的充電基礎設施還不成熟，因此當地市場對電動車的接受度仍在成長期。不過三菱仍選擇以澳洲作為台灣製電動車的第一站，顯示他們對Model B的產品力相當有信心。簡單說就是澳洲還沒準備好，但三菱覺得車夠強就能推。

三菱對Model B的產品力相當有信心。（圖／翻攝Foxtron網站）

台灣市場年底開賣

有趣的是，同一輛車來到台灣不會叫三菱，而是以Foxtron Bria的全新品牌推出，最快年底就能在國內看到。

Foxtron Model B電動車。（圖／翻攝Foxtron網站）

