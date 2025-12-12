鴻海高雄蓋旗艦總部今簽約 陳其邁盼亞灣成AI產業核心

高雄捷運黃現Y15站聯開基地今（12）日舉行簽約儀式，代表簽約的鴻海執行長楊秋瑾（左）表示，企業總部不僅帶來3000個就業機會，也能創造每年200億元產值；高雄市長陳其邁（右）則期盼鴻海總部進駐後，能帶動高科技AI產業鏈一起投資高雄。（任義宇攝）

高雄捷運黃線建設中，其中鄰近亞灣區旅運中心的Y15站1.1坪聯開基地，由鴻海集團得標，預計投資159億元打造旗艦總部，今（12）日舉行簽約儀式，代表簽約的鴻海執行長楊秋瑾表示，企業總部不僅帶來3000個就業機會，也能創造每年200億元產值；高雄市長陳其邁則期盼，鴻海總部進駐後，能帶動高科技AI產業鏈一起投資高雄。

簽約儀式於今日上午在高雄市府四維行政中心一樓舉行，由高雄市長陳其邁、鴻海精密工業公司執行長楊秋瑾代表簽約。捷運局介紹Y15聯開基地面積約1.1公頃，建蔽率60％、容積率630％，就位在亞灣核心區域。

捷運局表示，鴻海將投資159億元，分別興建45樓、32樓企業總部大樓，期中A棟規畫1萬9628評辦公及5858評商場、3166坪餐飲空間，並於B棟打造企業安家宅，其中市府將分為63億元挹注捷運建設，並提供227席公共停車位滿足地方所需。

鴻海則說明，該處坐落亞灣核心第一排，利用地海洋文化設計大樓造型，以帆船搭配揚帆造型重塑亞灣門戶，規畫聯通道串聯捷運Y15站、輕軌旅運中心站以及旅運中心，並打造亞灣首創科技展演空間，將高科技產業與亞灣景致結合為一，打造高雄國際海港新地標。

會中楊秋瑾指出，Y15聯開案不僅是亞灣新地標，也展現鴻海深耕高雄發展的承諾，更是鴻海面對全球市場的新門戶，企業總部將引進AI、ARWeb3.0、車聯網、雲端運算、電動車等科技團隊進駐，此案也提供員工安心住宅，企業同仁就近移居亞灣，保障員工生活留下科技人才，有助於形成高科技人才聚落。

楊秋瑾也說，高市府行政高效率與鴻海訴求不謀而合，因此鴻海包含高雄軟體園區在內，已投資250億元，也藉此次簽約儀式宣布三大回饋高雄的計畫，包含投入1900萬元協助高雄打造X光乳房檢查車，協助偏鄉婦女乳癌篩檢、設立「高雄版鴻海獎學金」，提通弱勢家庭學習資源，得以從小接觸科技培育未來人才、並推動多項AI科技研習營，讓高雄成為AI人才培育基地。

陳其邁則感謝鴻海與市府長年配合，協助高雄打造智慧城市帶動城市轉型，並成功輸出經驗到其他國家，目前亞灣已吸引IBM、AMD、NVIDIA、亞馬遜等企業進駐，盼在鴻海進駐下，能進一步帶動更多高科技供應鏈到亞灣區投資。

