鴻海高雄Y15聯開案來了！砸159億打造南台灣旗艦總部、30%容積建安心宅：給足員工福利移居亞灣

鴻海近年在高雄大舉投資電動巴士、算力中心，週五(12/12)與高雄市府正式簽約「捷運黃線Y15站聯合開發案」。 被譽為鴻海最美輪值CEO的「物流女王」楊秋瑾表示，鴻海在高雄總投資超過250億元，除了打造新的城市新地標外，希望帶動更多人才入住、移居高雄，將會有至少2000工作機會。 楊秋瑾說，未來鴻海AI、電池相關的研發跟驗證場域，以及鴻海三大智慧平台：智慧製造、智慧城市、智慧電動車都會在這裡。 亞洲新灣區已經吸引NVIDIA（輝達）、 AMD（超微）、IBM 、AWS（亞馬遜雲端運算服務）、仁寶、微軟、高通等340家國內外企業進駐，累計投資金額達366億元，5700個就業機會。 高雄市長陳其邁表示，今天簽約的 Y15共有45層及32層的大樓，鴻海進駐亞灣區之後，相信會進一步帶動其他相關企業的投資，吸引更多相關的供應鏈或生態系廠商進駐到亞灣。

高雄亞灣再迎重大利多，高市府12日與鴻海精密正式簽署捷運黃線Y15聯合開發案契約，鴻海將投資159億元打造45層與32層A級商辦雙塔大樓，打造「高雄亞灣•鴻海旗艦總部」。

配合高雄的「港都」城市意象，建築師以船體及船帆為設計概念，基地內可以直接連通到捷運黃線 Y15 站，3分鐘可以走到輕軌C8，5分鐘就可以走到旅運中心，最快2033年完工，預計創造2至3千名就業機會。

根據捷運局規劃，Y15聯開案基地面積達1.1公頃，位於亞洲資產管理中心高雄專區核心，總開發量體約5.2萬坪。

這座「高雄亞灣·鴻海旗艦總部」將透過空橋與旅運中心串聯，預計創造3000個就業機會，每年帶來200億元產值。市府不僅能分回63億元挹注捷運建設基金，園區內新增的227席公共停車位，也將有效緩解周邊會展活動的停車需求，透過TOD（大眾運輸導向發展）策略，加速高雄轉型為國際化現代都市。

▲ 配合高雄的「港都」城市意象，建築師以船體及船帆為設計概念。圖／鴻海提供

投資159億 鴻海展現深耕高雄決心和具體承諾

「市長我們在這邊要投資159億，請問是現在最大規模的嗎？」同樣身為南部人，一襲粉色套裝的楊秋瑾一上台就展現親和力，她指出，鴻海要在這裡投資 159億，包含先前的投資，現在已在高雄投資超過 250 億，希望能在未來10年展現鴻海集團深耕的決心以及具體承諾。

而為了能夠保證人才充分到位，楊秋瑾透露，鴻海也保留了30%的容積打造「員工安心宅」，給一級主管們福利，讓他們移居到亞灣。「因為這將是整個亞灣的新地標。」

致詞時，楊秋瑾除了大讚市府團隊高效的執行力，也強調「鴻海要當一個好鄰居」，進而提出3大回饋計劃，包括投注1900萬元打造乳房x光攝影巡迴車、設置鴻海版獎學金，鼓勵學子們從小接觸科技，以及引進AI技術設立AI研習營，在高雄貢獻更多技術和經驗，來幫助更多的人才在這裡生根。

▲ 配合高雄的「港都」城市意象，建築師以船體及船帆為設計概念。圖／陳睿緯攝

鴻海近年於高雄打造先進算力中心、電動巴士產業鏈

鴻海預計導入AI、AR、Web3.0、車聯網、雲端運算、電動車及數位健康等產業。楊秋瑾會後接受媒體訪問時說，包括現有的軟體研發中心、未來的AI科研中心，還有電池、三大智慧平台（智慧製造、智慧城市、智慧電動車）都會在這裡。

鴻海目前總部位於新北市土城區，這次藉由Y15聯合開發案，將在高雄設置南部總部，有別於傳統的商辦或廠辦，鴻海規劃兩棟A級商辦大樓，並設置商場、餐廳及企業安家宅，預計可以為當地帶來2至3千工作機會。

鴻海近年攜手輝達在高雄軟體園區建置的先進算力中心，電動巴士產業鏈也完整落地在高雄的橋頭科學園區，鴻海高雄和發電池中心在今年進入量產階段，為電動車、資通訊產品，甚至無人機提供全新的電池解決方案。

陳其邁：引領城市、科技產業發展

陳其邁先是細數鴻海近三年來在高雄的加碼投資，包括算力中心、軟體研發中心、電動巴士以及電芯的研發，鴻海集團全球生產基地示範點、研發中心全部都在高雄，將引領高雄未來城市、或是科技產業整體發展。

陳其邁指出，高雄除了有台積電之外，鴻海的加持會讓半導體產業、AI產業能夠繼續的往應用服務的方向走，這對於高雄未來的城市轉型至關重要。高雄雖然土地有限，但電力充足，交通連結東亞、東南亞、南亞非常方便，又有靈活的中小企業，若能藉由智慧應用服務提升效能，成功經驗可成為輸出力量。

陳其邁也期許，Y15的聯合開發案的基地能成為鴻海全球佈局的人才培育地點，這也是亞灣2.0計畫的重點，感謝鴻海能夠持續的看好高雄、投資高雄。

陳其邁說，這3年與鴻海的合作非常愉快，高雄也絕對是鴻海在全球佈局、成為世界最強企業的最好夥伴。會與企業合作，推動高雄朝向更完整的AI產業鏈與智慧城市示範場域邁進。

▲高雄市長陳其邁表示，這3年與鴻海的合作非常愉快，高雄也絕對是鴻海在全球佈局、成為世界最強企業的最好夥伴。圖／陳睿緯攝

