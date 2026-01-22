鴻海、三菱攜手成立獨立巴士公司 搶攻全球零排放商用車市場

【緯來新聞網】三菱扶桑卡客車株式會社（MFTBC）與鴻海科技集團（Foxconn）於今日宣布，雙方計畫成立一家獨立的巴士公司 。此項合作延續了先前雙方簽署的戰略合作備忘錄，旨在加速日本商用車與全球電子製造領導者的清潔移動轉型 。該企業將由現任三菱扶桑巴士負責人Katsuto Kora出任執行長，總部設於日本川崎 。

透過雙方的子公司「三菱扶桑巴士製造」（MFBM）與「鴻華先進科技」（Foxtron），雙方將在開發、生產、供應鏈管理及銷售等領域展開全方位合作，核心重點聚焦於零排放（ZEV）巴士 。合作計畫將從鴻華先進研發的 MODEL T 與 MODEL U 車型展開，並在三菱扶桑位於富山的工廠以 FUSO 品牌進行開發與製造 。作為一家專注於巴士的 OEM 製造商，這家合資企業除了開發與推出國內外市場所需的電動巴士外，也將持續改良傳統的內燃機（ICE）巴士系列 。



這家由三菱扶桑與鴻海共同打造的事業體，將利用鴻海在零排放技術與全球供應鏈的優勢，結合三菱扶桑在日本當地的研發、採購與銷售管道 。透過此模式，團隊能更有效地符合日本法規與品質標準，同時顯著縮短產品開發週期並提升成本效率 。雙方已於今日簽署正式協議，並預計在獲得相關董事會、股東與監管機構核准後，於 2026 年下半年完成交易 。

