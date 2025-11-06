鴻海、台光電營收成長！法人評等「這些個股」買進

圖為鴻海董事長劉揚偉資料照。 圖：取自鴻海集團官網

[Newtalk新聞] 台股10月營收陸續公布，多數企業營運表現穩健，部分更優於市場預期，展現電子產業在AI、高階製程與新應用帶動下的成長動能。整體觀察，本月營收普遍受惠於AI伺服器、資料中心及高階零組件需求延續，部分傳統應用如PC與手機雖進入季節性淡季，但產品組合改善及高附加價值業務導入，仍支撐獲利表現。

其中，鴻海營收創同期新高，AI伺服器需求推升雲端業務占比；力智受惠業外挹注與產品線延伸，維持穩定獲利。以下是國泰證期今天(6日)早盤後解析市場聚焦個股表現與新動向。

1、鴻海

10月營收8,957億元，月增7.01%、年增11.29%，約達4Q營收預估36%，符合預期。電腦終端產品因新機與假期備貨成長，雲端、元件等產品年增逾15%。受AI機櫃拉貨帶動，雲端營收占比高，預估4Q營收季增20%，全年營收上看8兆元創新高。展望正向，維持買進評等。

2、力智

業外挹注，3Q25 EPS 2.36元優於預期，4Q25財測營收季持平，下半年營收將較上半年成長，短期毛利率目標維持35%上下。營運觸角從傳統PC/NB延伸至伺服器、資料中心與網通設備，估營運穩定成長，短期毛利率35%、長期40%目標仍不變。國巨為策略大股東，力智提供車載充電器IC、車用功率半導體元件MOSFET等，雙方在產品線互補，在工規、車電領域積極合作中。估2025-2026年EPS 5.54元/7.58元，維持中立評等。

3、信驊

3Q25營收23.3億元，季增4%、年增17%，毛利率升至69.2%，EPS達32.1元，優於預期。業外收益來自匯兌利益。4Q25營收預估季減10%、年增持平。2026年受AI週期延長、新品AST2700導入與新業務放量帶動，營收與獲利可望創高，EPS上修至95/118元，維持中立評等。

4、大立光

10月營收62.61億元，月增0.4%、年減4.5%，與預期相符。隨備貨旺季結束，進入淡季，11月起需求預期下滑。4Q25營收估174.29億元，季減1.4%。產品組合改善推升毛利率至50.4%，營業淨利季增7.1%，但稅後淨利季減8.5%，EPS為48.53元，整體營運面臨壓力，維持中立評等。

5、立積

10月營收3.30億元，月增持平、年增10%，略低於預期。北美與中系客戶需求疲弱，11月營收可望回升。2025第四季營收預估10.48億元，季增6.3%。產品組合改善推升毛利率至38.3%，營業淨利季增36.2%，稅後淨利季減8.8%至1.18億元，EPS為1.28元，全年營運高點，維持買進評等。

6、穩懋

10月營收15.59億元，月減0.1%、年增27.2%，符合預期。手機需求趨緩，10月與11月營收持平。2025第四季營收預估46.49億元，季增3.6%。產品組合改善推升毛利率至27.1%，營業淨利季增13.4%，稅後淨利為3.80億元，EPS 0.99元。本業逐步轉佳，維持買進評等。

7、胡連

10月營收9.91億元，月增14.22%、年增12.42%，略優於預期。中國市場新品持續出貨，高頻高壓產品占比提升。美國出貨穩定，歐洲因需求疲弱導致遞延，印尼新廠擴產中，台灣市場受Gogoro需求疲弱影響持平。整體營運動能穩健，維持買進評等。

8、貿聯-KY

10月營收65.81億元，月減1.86%、年增34.01%，續創同期新高，略優於預期。HPC出貨維持高檔，車用略減，工控與半導體設備出貨成長。2025年營收預估683.1億元，EPS 40.83元；2026年受惠AI伺服器與系統整合需求，營收預估達802.6億元，EPS 52.45元，維持買進評等。

9、台光電

10月營收80.75億元，月增0.8%、年增38.8%，累計前十月年增49.9%，優於預期。儘管中國長假與手持裝置拉貨高峰結束，基礎建設需求支撐營收。2025第四季營收預估254.51億元，季增1.2%。高階板材M8、M9採用率提升，AI伺服器與交換器出貨成長，預估2025/2026年EPS為42.52/62.34元，維持買進評等。

10、AES-KY

10月營收14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高，累計前十月年增66.74%。受惠AI帶動資料中心電力需求，鋰電池在資料中心與5G基地台應用持續成長。BBU訂單能見度提升，LEV應用回溫，新業務下半年開始貢獻營收，2025年營運展望審慎樂觀，維持買進評等。

11、昇陽半

10月營收4.08億元，達成2025第四季預估的33%，符合預期。營收成長來自產能開出與N2製程量產帶動需求。2nm製程檔控片用量提升，帶動再生晶圓與Carrier Wafer需求升級。Carrier Wafer具高規格與高單價特性，隨市場擴大，昇陽半有望受惠，維持買進評等。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

