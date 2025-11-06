鴻海、台光電營收成長！法人評等「這些個股」買進
[Newtalk新聞] 台股10月營收陸續公布，多數企業營運表現穩健，部分更優於市場預期，展現電子產業在AI、高階製程與新應用帶動下的成長動能。整體觀察，本月營收普遍受惠於AI伺服器、資料中心及高階零組件需求延續，部分傳統應用如PC與手機雖進入季節性淡季，但產品組合改善及高附加價值業務導入，仍支撐獲利表現。
其中，鴻海營收創同期新高，AI伺服器需求推升雲端業務占比；力智受惠業外挹注與產品線延伸，維持穩定獲利。以下是國泰證期今天(6日)早盤後解析市場聚焦個股表現與新動向。
1、鴻海
10月營收8,957億元，月增7.01%、年增11.29%，約達4Q營收預估36%，符合預期。電腦終端產品因新機與假期備貨成長，雲端、元件等產品年增逾15%。受AI機櫃拉貨帶動，雲端營收占比高，預估4Q營收季增20%，全年營收上看8兆元創新高。展望正向，維持買進評等。
2、力智
業外挹注，3Q25 EPS 2.36元優於預期，4Q25財測營收季持平，下半年營收將較上半年成長，短期毛利率目標維持35%上下。營運觸角從傳統PC/NB延伸至伺服器、資料中心與網通設備，估營運穩定成長，短期毛利率35%、長期40%目標仍不變。國巨為策略大股東，力智提供車載充電器IC、車用功率半導體元件MOSFET等，雙方在產品線互補，在工規、車電領域積極合作中。估2025-2026年EPS 5.54元/7.58元，維持中立評等。
3、信驊
3Q25營收23.3億元，季增4%、年增17%，毛利率升至69.2%，EPS達32.1元，優於預期。業外收益來自匯兌利益。4Q25營收預估季減10%、年增持平。2026年受AI週期延長、新品AST2700導入與新業務放量帶動，營收與獲利可望創高，EPS上修至95/118元，維持中立評等。
4、大立光
10月營收62.61億元，月增0.4%、年減4.5%，與預期相符。隨備貨旺季結束，進入淡季，11月起需求預期下滑。4Q25營收估174.29億元，季減1.4%。產品組合改善推升毛利率至50.4%，營業淨利季增7.1%，但稅後淨利季減8.5%，EPS為48.53元，整體營運面臨壓力，維持中立評等。
5、立積
10月營收3.30億元，月增持平、年增10%，略低於預期。北美與中系客戶需求疲弱，11月營收可望回升。2025第四季營收預估10.48億元，季增6.3%。產品組合改善推升毛利率至38.3%，營業淨利季增36.2%，稅後淨利季減8.8%至1.18億元，EPS為1.28元，全年營運高點，維持買進評等。
6、穩懋
10月營收15.59億元，月減0.1%、年增27.2%，符合預期。手機需求趨緩，10月與11月營收持平。2025第四季營收預估46.49億元，季增3.6%。產品組合改善推升毛利率至27.1%，營業淨利季增13.4%，稅後淨利為3.80億元，EPS 0.99元。本業逐步轉佳，維持買進評等。
7、胡連
10月營收9.91億元，月增14.22%、年增12.42%，略優於預期。中國市場新品持續出貨，高頻高壓產品占比提升。美國出貨穩定，歐洲因需求疲弱導致遞延，印尼新廠擴產中，台灣市場受Gogoro需求疲弱影響持平。整體營運動能穩健，維持買進評等。
8、貿聯-KY
10月營收65.81億元，月減1.86%、年增34.01%，續創同期新高，略優於預期。HPC出貨維持高檔，車用略減，工控與半導體設備出貨成長。2025年營收預估683.1億元，EPS 40.83元；2026年受惠AI伺服器與系統整合需求，營收預估達802.6億元，EPS 52.45元，維持買進評等。
9、台光電
10月營收80.75億元，月增0.8%、年增38.8%，累計前十月年增49.9%，優於預期。儘管中國長假與手持裝置拉貨高峰結束，基礎建設需求支撐營收。2025第四季營收預估254.51億元，季增1.2%。高階板材M8、M9採用率提升，AI伺服器與交換器出貨成長，預估2025/2026年EPS為42.52/62.34元，維持買進評等。
10、AES-KY
10月營收14.42億元，月增2.81%、年增51.52%，續創單月歷史新高，累計前十月年增66.74%。受惠AI帶動資料中心電力需求，鋰電池在資料中心與5G基地台應用持續成長。BBU訂單能見度提升，LEV應用回溫，新業務下半年開始貢獻營收，2025年營運展望審慎樂觀，維持買進評等。
11、昇陽半
10月營收4.08億元，達成2025第四季預估的33%，符合預期。營收成長來自產能開出與N2製程量產帶動需求。2nm製程檔控片用量提升，帶動再生晶圓與Carrier Wafer需求升級。Carrier Wafer具高規格與高單價特性，隨市場擴大，昇陽半有望受惠，維持買進評等。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
「全球前三大記憶體廠大塊吃肉、台灣只能喝湯」謝金河曝好的開始
陳亭妃推動「府城鞋」品牌升級 結合AI導入智慧科技鞋重塑台南製鞋榮光
其他人也在看
又爆倉! 傳帳面虧損達4.68億台幣 黃立成深夜首發聲
財經中心／唐詩晴、曾宸洛 台北報導就算淡出螢光幕，藏身加密貨幣市場，還是屢屢創造話題的麻吉大哥黃立成，近來因為加密貨幣走弱，也讓他不斷爆倉，越虧越多，過去一周以來，黃立成的帳戶資產，一路從190萬美元，賠到只剩14.9萬美元，甚至傳出帳面虧損達4.68億台幣，也讓他罕見在社群平台，抒發心聲。民視財經網 ・ 11 小時前
外資狂砍575億！不愛台積電了「單日賣超3萬張」 台股重挫外媒卻因「這事」喊：股價還可以變高
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今（5）日台股加權指數收盤27,717.06點，跌399.50點，跌幅1.42%，外資合計賣超575.27億元，觀察今日外資賣超個股前十名，今...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
記憶體逆勢翻紅！ 分析師喊冤「是機會」：根本被錯殺
日前受DDR4市場供給減少、現貨價格攀升影響，記憶體族群類股股價走勢強勁，今日台股開盤開低走低，一度大跌600點，而南亞科、旺宏等記憶體類股則逆勢翻紅。值得注意的是，昨日公布財報轉虧為盈的華邦電開盤即重挫逾9%、差點觸及跌停，不過隨著逢低買盤敲進，股價觸底反彈，盤中來到51.4元。對此，分析師封開平表示，記憶體根本是被錯殺，今天絕對是機會，不是危機。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
【Yahoo早盤】台股暴挫700點摜破2萬8！分析師郭憲政「漲多回檔」：有望收紅K
台股今（5）日早盤隨國際股市重殺，一早下挫700點，摜破2萬8，最低觸及27,373點。啟發投顧分析師郭憲政表示，今日下挫屬於漲多回檔，多頭格局仍未變，美股也還有機會反彈創高，今日預估量落在6000億元，主力並未重殺，投資人不必自己嚇自己，很有機會開低後走揚，收下紅K。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股慘摔546點！5檔個股逆勢漲停 這檔「10月猛漲116%」挑戰第6根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週二（4日）主要四大指數收盤全面走跌，其中費城半導體指數更是重挫達4%、台積電ADR（TSM-US）也慘跌3.55%。台股加權指...FTNN新聞網 ・ 1 天前
打房後座力來了！王光祥資金緊 借款換台北之星
中央銀行打房後座力來了。三圓建設、大同前董座，現任山圓建設董事長王光祥上周驚傳個人退票2,000萬元又註銷。王光祥4日證實：「確實我最近資金吃緊！」不過已啟動借款換「台北之星」豪宅協商機制，減壓財務，「現在大概都已經沒問題了」。工商時報 ・ 1 天前
台股衝太猛被降溫！11月逼近「百兆市值」 期交所緊急調高16檔保證金...0050、小台、微台全中槍
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股熱到發燙！在台積電領軍猛攻下，大盤昨（3）日再創歷史新高，以28,334點作收，整體市值暴衝至98.85兆元，今日雖以下跌2...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 4 小時前
國巨漲多了？今回檔股價挫逾5%...分析師曝進場關鍵
被動元件大廠國巨（2327）今（4）日股價拉回，一度跌逾半根，最低觸及241元，跌幅達5.37%。啟發投顧分析師白易弘表示，國巨今日是漲多回檔，不過近期大盤震盪下資金輪動效應明顯，被動元件、PCB、記憶體等族群間輪替，操作上國巨的持有者可以續抱，空手者則可以待拉回月線再行布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
聯發科太苦了！潛在漲幅達37% 。1300元以下都是買點
相信有投資朋友發現，聯發科(3454)來到1300元左右壓不太下去，即使外資狂砍，但聯發科就是壓不到1000元，昨(4)日外資回頭買超2866張，反而是不斷發利多的本土投顧還是賣超，合理懷疑是有壓價的嫌疑，畢竟短期績效才能對投資人有所交代，但外資看的還是那一大段魚尾巴。今日台股下殺，又是補聯發科的好機會。理財周刊 ・ 23 小時前
台股盤前／AI泡沫警鐘輝達重挫！美股全面潰敗 台股開盤恐再殺一波
美股週二（4）日全面重挫，投資人憂心AI概念股估值過高，加上華爾街多位大型企業執行長相繼釋出悲觀警告，拋售潮自晶片股蔓延至全市場。費城半導體指數暴跌4.01%，那斯達克下滑2.04%，標普500指數跌1.17%，道瓊指數收黑251點，市場氣氛急轉冷，亞股今（5）日恐全面承壓，台股開盤勢必飽受賣壓。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
比特幣跌破10萬 麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜首發聲
「麻吉大哥」黃立成淡出演藝圈後轉戰加密貨幣市場，6月一度靠著HYPE幣獲利高達650萬美元（約1.95億台幣），被譽為幣圈傳奇，不過近期比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關，和上月6日創下逾12萬6千美元歷史高點相比，下跌超過20%。隨著加密貨幣大跌，黃立成手中的以太幣和HYPE多單11月3日中午再度遭到部分清算，帳戶淨值僅剩14.9萬美元（約459萬台幣）。對此，黃立成深夜首度發聲。太報 ・ 1 天前
10萬股民嗨！中信「半導體ETF」00891配息創高、年息率飆破12%
10萬人受益日注意！台股首檔且規模最大的半導體ETF、中信關鍵半導體（00891）宣布擬配息0.6元，較上期實際配發0.41元調升0.19元，創掛牌以來最高配息金額；年化配息率上看12%，為本月公告配息ETF中少數年化配息率逾10%的ETF。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股跌逾500點 「這8檔」逆勢亮燈漲停板
[NOWnews今日新聞]投資人憂心AI相關企業估值過高，華爾街越來越擔心企業獲利表現難以支撐高昂的市場估值，高盛、摩根士丹利等多家大型銀行執行長週二警示市場恐面臨修正，拖累台北股市今（5）日開盤下跌...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
就怕「1500萬實習生丟江山」？ 台肥董座案吳音寧確定出局
台肥公司上週五宣布，由行政院中辦副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表。由於農業部法人董事占過半台肥董事席次，所以吳音寧也被視為將接任台肥董座，引發輿論延燒，不過，台肥今早（4日）召開董事會，會上正式推舉台肥總經理張滄郎擔任董事長。中天新聞網 ・ 1 天前
鴻海強勢入榜！高盛點名AI時代「5大潛力黑馬股」 最猛個股上看飆漲92％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮席捲全球資本市場，高盛（GoldmanSachs）最新公布的「董事精選名單」（ConvictionList-Directors’Cut）掀起投...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
大摩、小摩齊看多！看好這「記憶體大廠」獲利暴增5倍、有望叩關0050
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導外資再度看好台灣記憶體股前景。摩根大通證券近日發布最新報告，將華邦電評等從「中立」上調至「優於大盤」，並給出每股合...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
記憶體不能只能喝湯！ 謝金河點名華邦電：這是好的開始
從DRAM、NAND到HBM，全世界記憶體族群近期漲勢驚人，包括三星延後DDR5合約報價、現貨價一週翻倍，韓國券商將SK海力士目標價上修一倍至百萬韓元，對此財信傳媒董事長謝金河直言，記憶體市場由海力士、美光與三星主導的三強格局，目前正在形成，有別於日韓在記憶體領域的迅速發展，反觀台灣相關產業自2015年受創迄今仍未完全恢復，唯有持續創新與深化合作，才有機會重新取得競爭優勢。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
酸台肥暴力操作擋吳音寧！王鴻薇要他負責
[NOWnews今日新聞]台肥公司今（4）日召開董事會，董事長由總經理張滄郎接任董事長職務，並非是近日外傳的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧。國民黨立委王鴻薇在臉書指出，台肥在董事會前一天突襲式連...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
【Yahoo早盤】台股強彈300點閃現2萬8！分析師陳石輝揭一關鍵：能收紅但難大漲
台股今（6）日早盤隨國際股市反彈，一早上漲300點，閃現2萬8，最高觸及28,022點。運達投顧分析師陳石輝表示，從預估量5100億元來看，今日屬於典型的量縮反彈盤，追買意願不高，但也不見空方太大的力道，雖然今日難以站回跳空缺口，不過收紅沒問題，預估後續將在上漲百點左右震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前