鴻海、廣宇砸11億攻人形機器人！ 獲關鍵技術 拚2027營收

【緯來新聞網】鴻海集團（2317）與旗下電子零組件大廠廣宇（2328）於20日宣布重大投資案，雙方合資 3,200 萬歐元（約新台幣11.84億元）收購比利時新創公司 Magnax BV 共 52％ 股權。其中，廣宇出資 2,300 萬歐元取得 37.28％ 股權，成為最大股東並擁有過半董事席次與實質控制權。此舉象徵廣宇正式跨足人形機器人核心技術領域，受此利多激勵，廣宇今日股價強勢上漲，盤中一度大漲逾 7％，預計最快將於2027年為公司帶來顯著營收貢獻。

（圖／翻攝自鴻海 YT）

此次併購的核心目標在於 Magnax 的「無軛軸向磁通電機」（AFM）專利技術。由於人形機器人全身擁有約 40 至 50 個關節，對動力元件有極高要求。相較於傳統馬達，該技術具備高扭力密度與更輕薄的優勢，能有效解決機器人關節重量與體積限制的痛點。廣宇將優先鎖定人形機器人中負載最高、結構最複雜的髖關節與上肢應用，提供輕量化且爆發力強的動力解決方案，藉此卡位全球機器人供應鏈的關鍵位置 。



廣宇董事長李光曜指出，這項策略投資是公司「3S（延伸、轉向、擴張）」轉型計畫的里程碑。透過掌握次世代電機技術，廣宇將從傳統的線束、PCB代工廠，轉身成為具備核心解決方案的關鍵組件供應商。這項動力平台技術未來除了機器人外，更可延伸應用至數據中心散熱系統、工業冷卻風扇及高階載具等領域，為公司開創第二成長曲線 。



廣宇強調，未來將發揮集團資源整合優勢，協助 Magnax 進行市場開拓，將被動代工轉為主動提供核心方案，不僅優化產品組合，更要在高價值的高階工業設備與機器人市場站穩領先地位。

