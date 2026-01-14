鴻海、廣達動了！ 台股上漲153點 低軌衛星「2檔」又漲停





台股今（14）日早盤開高震盪，來到30860點，上漲153點，漲幅0.49%，預估成交量5800億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到287.01點，漲1.65點，漲幅0.57%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1705元，下跌5元，跌幅0.29%，鴻海（2317）早盤來到229.5元，上漲3元，漲幅1.32%，聯發科（2454）早盤則來到1495元，上漲10元，漲幅0.67%。

觀察今日盤面，老AI股全面走強，兆赫、金寶開盤即衝漲停，緯創、廣達、華碩有逾2%的漲幅，技嘉則來到247.5元，漲幅逾5%。

（封面圖／東森新聞）

