鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)

鴻海科技日 機器人靈巧手應用成焦點 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場機器人靈巧手動作應用成為焦點。中央社 ・ 7 小時前
中美科技有望休戰 美國考慮放行輝達H200晶片出口
中美貿易戰、科技戰在「習川會」後和緩，中國鬆綁稀土出口管制後，據傳川普政府正在考慮批准向中國出售AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的H200人工智慧晶片，此舉有望提升美國先進技術對中出的可能性。中時財經即時 ・ 7 小時前
《科技》鴻海、電電合推類科學園區模式
【時報-台北電】鴻海(2317)董事長劉揚偉21日表示，鴻海會繼續與電電公會緊密合作，在美國、墨西哥推動「類科學園區模式」，希望藉此協助政府在關稅談判中更有彈性。 在能源政策部分，從電力持續性穩定供應角度取代算力概念與政府溝通，政府較容易思考規劃和了解，自己沒有參與電力政策決策，不過有感受到核電政策開始有些轉圜跡象，但最結果如何還不知道。 劉揚偉說明，自己並未參與政府決策與關稅談判，不過在類科學園區做法上，從洽談的結果來看，各國反應都不錯，鴻海會與電電公會一起努力，在美國、墨西哥及其它國家積極推動類科學園區模式，希望藉此協助政府談判更有彈性。 針對算力需求大增、能源政策如何因應，劉揚偉回應，過去大家都在談算力就是國力，但這說法在與政府或是非AI相關人士溝通時，比較難讓一般人理解，後來發現，以電力取代算力，透過「電力等於算力等於國力」的說法，更容易跟政府機關溝通。對於政府來說，用電力思考相關規劃也相對容易理解。 關於美國製造自動化程度與勞工成本，劉揚偉表示，鴻海在美國主要生產AI伺服器、網路設備等產品，相較於GB300機櫃的昂貴成本，勞力成本較低，在美國生產高階產品，勞工成本影響有限，主時報資訊 ・ 5 小時前
鴻海拼AI主權｜建立亞洲首座GB300 AI 資料中心、大型語言模型融入孔子思想
面對全球 AI 競爭，鴻海董事長劉揚偉在一年一度的HHTD鴻海科技日主題論壇中提到面向未來 AI 的挑戰，鴻海將在自主開發的大型語言模型當中，融入孔子思想，確保關鍵的「正確性」思路。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗更大器宣布，鴻海將於 2026 年部署27兆瓦算力的 NVDIA GB300，預期將成為台灣最大的先進GPU叢集，宣示 AI 主權。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前
《台北股市》台股跌近千點 國安基金：依市況妥適處理
【時報-台北電】台股21日指數下跌近千點，引發市場恐慌情緒。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面相當穩健，輝達財報顯示AI並沒有泡沬的現象，國安基金將視市場情況，妥適處理；金管會也指出，台股跌幅相對重、僅比韓股小，但基本面並沒有改變，將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。 據金管會統計，整體亞股來看，台股21日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61％，成交量約5,498億元，同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.40％，日本跌2.23％，韓國跌3.64％，台股相對跌得較重。 金管會仍強調，台股基本面數據強勁。今年截至10月底，台股本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。 就整戶擔保維持率數字來看仍維持高檔，截至今年11月20日，信用交易的整戶擔保維持率為173.54％。 阮清華於普發現金記者會後受訪時指出，台股近日下跌，主要是受國際、特別是美股影響，日、韓、港股也都全面下挫時報資訊 ・ 7 小時前
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 7 小時前
關稅衝擊申援破2千家！經長承諾「撐傘」到2027年 砸250億助攻AI淨零搶海外訂單
為協助國內產業因應美國關稅帶來的供應鏈衝擊，經濟部於台北盛大舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」跨部會聯合說明會。經濟部部長龔明鑫出席致詞，目前企業申請該方案已破二千件，他弘強調政府對企業「雨天不收傘、擴大撐傘」到鉅亨網 ・ 6 小時前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。中央社 ・ 1 小時前
黃金買點浮現？美元短線走強 分析師這樣看
美國 9 月非農數據強勢反彈，使美元短線獲得支撐，但整體勞動市場動能仍呈放緩跡象，FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，美元雖在短期因鷹派預期走升，但中長線仍可能因通膨下行與貨幣政策回到中性區間而轉弱，相較之下，黃金與白銀近期拉回反而提供中長線逢低布局良機。中時財經即時 ・ 7 小時前
華為新技術輝達早有同款？ 切分多方算力資源
與輝達不同的是，輝達只能綁定自家算力卡，華為Flex：ai透過軟體創新，可對輝達、昇騰以及其他第三方算力資源實現統一管理與高效利用，有效屏蔽不同算力之間的差異，為AI訓練與推理提供更高效的資源支持。Flex：ai透過算力切分技術，將單張圖形處理器（GPU）或神經網路處理器...CTWANT ・ 5 小時前
鴻海科技日、外銷訂單連9紅、台積電再陷洩密疑雲 本周大事回顧
鴻海科技日周五登場，創辦人郭台銘驚喜現身，董事長劉揚偉宣布與 OpenAI 簽署合作協議；受惠 AI 需求暢旺，外銷訂單連 9 紅，10 月金額 693.7 億美元，創同期高；前台積電資深副總羅唯仁傳出帶槍投靠英特爾，再度陷入洩密疑雲。鉅亨網 ・ 6 小時前
PCB股1表比》南電、景碩、欣興、健鼎、華通...8家選誰？4檔本益比不到20倍 連3年配逾10元息 龍頭法人喊買「這檔」：目標價升至4字頭
PCB上下游升價潮不斷，繼本土法人喊進ABF大廠南電，一舉將目標價從210元升至340元後，國內券商龍頭旗下投顧則是看好健鼎，除維持「買進」評級，目標價也由395元升至415元。中時財經即時 ・ 6 小時前
Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.8中廣新聞網 ・ 11 小時前
《台北股市》外資反手加碼 狂敲17檔
【時報-台北電】台股21日重挫991點，全拜外資以史上第四大賣超915.99億元所賜，惟鎖定萬海、南亞等17檔個股，不只21日用力敲進，且本周也大買。法人表示，外資加碼股中不乏與投信對作，但也有不少具有基本面，以及記憶體、被動元件等漲價題材股。 萬寶投顧董事長朱成志表示，外資21日瘋狂賣超台股非常罕見，從統計看出，外資賣超集中在權值股，即使鴻海舉行科技日也沒有用，仍遭賣超43,672張，也賣超台積電34,625張，針對權值用力打，就是要摜壓指數。 富邦投顧董事長陳奕光則認為，外資大舉賣超現貨915.99億元，台指期淨空單增9,041口至33,208口，顯示外資調節台股是跟隨著美股大跌而被動式調整，期貨操作也偏向是避險操作，預料台積電可守住季線1,360元，若守不住，則台股26,000點恐也不守。 至於外資21日進場買超3,000～13,700張以上，同時本周合計買超3,000～67,200張以上的個股，有萬海、南亞、日月光投控、中信金、光寶科、大聯大、東元、三商壽、微星、陽明、玉山金、聯電、南茂、至上、蜜望實、兆豐金、威剛等17檔。 朱成志分析，外資買超股中，萬海、陽明、大聯大、日月光時報資訊 ・ 5 小時前
FT：台美關稅協議近期公布 台灣將投資美國4,000億美元
英國金融時報（FT）引述知情人士指出，台灣與美國的關稅協議預料近期將公布，台灣承諾投資美國的金額介於日韓之間，暗示可能約...聯合新聞網 ・ 5 小時前
〈熱門股〉蜜望實獲外資大買力挺 無懼台股重挫逆勢漲停
台股周五重挫 991 點，不過，被動元件通路商蜜望實 (8043-TW) 在外資買超力挺下，逆勢拉出第二根漲停，股價來到 80.5 元，創 7 年新高，單周上漲 25%。鉅亨網 ・ 6 小時前
輝達陰謀論1》「圍牆花園」策略 遭質疑綁架AI
輝達（NVIDIA）19日盤後公布Q3財報，秀出亮眼業績，且對第4季銷售額給出優於預期的指引，執行長黃仁勳還駁斥AI（人工智慧）泡沫聲浪，但「AI的全村希望」近來卻是遭市場「空頭」鎖定，各種「陰謀論」四起，其中輝達透過「圍牆花園」（walled garden）策略，強勢在AI市場圈地，遭質疑是綁架A自由時報 ・ 4 小時前
軍政副部長劉任遠 空軍司令黃志偉
國軍高階將領傳出大幅異動。據透露，由於國防大學校長劉志斌上將月底屆齡退役，國防部副部長柏鴻輝任職已4年餘，將另有任用，因此總統府戰略顧問劉任遠上將升任軍政副部長，空軍司令鄭榮豐上將任國防大學校長，副參謀總長執行官黃志偉上將升任空軍司令，副參謀總長蔣正國中將升任副參謀總長執行官，並晉任二級上將，人事案可望於12月1日生效，這是賴清德總統任內第二次上將人事大調整。中時新聞網 ・ 1 天前
被疑洩台積電機密 羅唯仁跳槽英特爾職位曝光！外媒揭「關鍵地位」：打造美國供應鏈
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台積電前技術研發暨策略發展資深副總羅唯仁今年7月底退休後，10月便前往英特爾任職，引發產業高度關注。根據《DigiTimes》...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
目標價喊到900元！這檔「龍頭」基本面強到炸、未來兩年配息估上看70元 法人一出手直接喊加碼
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導遊戲股王鈊象（3293）在今年台股多頭氛圍中卻走出反向行情，股價緩步回落，不過法人指出，市場資金近月集中在高估值科技股...FTNN新聞網 ・ 6 小時前