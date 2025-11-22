鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)

【時報-台北電】鴻海(2317)董事長劉揚偉21日表示，鴻海會繼續與電電公會緊密合作，在美國、墨西哥推動「類科學園區模式」，希望藉此協助政府在關稅談判中更有彈性。 在能源政策部分，從電力持續性穩定供應角度取代算力概念與政府溝通，政府較容易思考規劃和了解，自己沒有參與電力政策決策，不過有感受到核電政策開始有些轉圜跡象，但最結果如何還不知道。 劉揚偉說明，自己並未參與政府決策與關稅談判，不過在類科學園區做法上，從洽談的結果來看，各國反應都不錯，鴻海會與電電公會一起努力，在美國、墨西哥及其它國家積極推動類科學園區模式，希望藉此協助政府談判更有彈性。 針對算力需求大增、能源政策如何因應，劉揚偉回應，過去大家都在談算力就是國力，但這說法在與政府或是非AI相關人士溝通時，比較難讓一般人理解，後來發現，以電力取代算力，透過「電力等於算力等於國力」的說法，更容易跟政府機關溝通。對於政府來說，用電力思考相關規劃也相對容易理解。 關於美國製造自動化程度與勞工成本，劉揚偉表示，鴻海在美國主要生產AI伺服器、網路設備等產品，相較於GB300機櫃的昂貴成本，勞力成本較低，在美國生產高階產品，勞工成本影響有限，主

