鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海集團數位長史喆今天表示，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來，鴻海積極打造智慧組裝工廠，在機器人生態建設，鴻海攜手夥伴打造高標準智慧製造生態系，推動AI轉型實現落地。
史喆指出，機器人事業對鴻海集團非常重要，鴻海積極參與AI機器人關鍵模組和整機產品解決方案。
鴻海科技日今天持續登場，以台灣人工智慧（AI）機器人產業開發應用為主題，史喆上午在論壇分享智慧製造的實體AI與機器人技術進展。
史喆指出，機器人從以往固定程式控制的自動化機械，逐步發展為能夠感知、思考並自主行動的人機共融智慧體，特性包括具備自主智慧、由AI驅動、具備決策能力等。
史喆表示，AI機器人發展趨勢包括軟硬體系統整合、平台化、智慧化等，工作彈性且可重複利用，應用領域涵蓋工業製造、智慧交通、家庭照護、商業服務、農業建築、醫療健康等，軟硬系統整合度高的Physical AI（機器人AI化）應用即將到來。
在工業機器人，史喆表示，工業機器人應用主要在固定作業模式與場景的作業生產線，預期可提前實現，他引述數據指出，在全球製造業14.2兆美元的版圖中，工業機器人規模約420億美元，其中協作機器人規模約44億美元，未來AI驅動的自動化轉型，將釋放前所未有的成長空間。
展望人形機器人發展，史喆指出，AI人形機器人需要以龐大運算資料為基礎，進行模仿學習，透過大量的數位場景和數據資料支援仿真學習，因此人形機器人廠商目前正大規模進行蒐集數據工程，加速人形機器人模擬學習人類動作與作業。
展望鴻海集團在機器人技術發展，史喆表示，長期5年以上，鴻海要打造具備自主學習與決策能力的智慧組裝工廠。在機器人生態建設，鴻海攜手產業夥伴，打造高標準的智慧製造生態系，推動AI轉型實現落地。
史喆指出，機器人業務對鴻海集團非常重要，鴻海持續積極參與機器人模組和整機產品解決方案。（編輯：翟思嘉）1141122
