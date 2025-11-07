鴻海、日月光正面聲量年增逾30%！永續「1+N」戰略揭曉

在ESG知易行難的年代，鴻海精密工業股份有限公司（下稱鴻海）與日月光投資控股股份有限公司（下稱日月光）正用行動實踐口號。鴻海不只靠永續委員會精準布局，更以《供應商責任報告書》和「鴻海–富士康永續獎」揭示：「永續不是我一個人做好，是整條供應鏈都要上車！」2025年更擴大邀請供應商參賽，展現從內部治理到產業共好的決心。

日月光則從2017年就開始在台灣山林裡種下近13萬棵希望樹，種出的是綠色，也是對自然的承諾。他們還用AI優化製程、建構智慧節能機房，並首創企業提案的「增匯方法學」。從土地到資料、從政策到夥伴，他們讓永續不只是報告裡的名詞，而是真正能做到的事；並展現「1」間公司帶動「N」家供應鏈實踐永續的決心。

鴻海擴大永續獎項規模！從「我做好」變成「大家一起好」

鴻海的永續發展路線，不只是企業內部的政策選項，更像是一場精密部署的長期戰役。這場戰役由永續委員會擘畫藍圖，確保所有關鍵決策都不偏離「價值觀為核心」的永續方針。2024年，鴻海不只發表了台灣首本《供應商責任報告書》，還首次舉辦「鴻海-富士康永續獎」，宣示要把永續精神從企業內部延伸到整個供應鏈。2025年更進一步擴大獎項規模，邀請供應商共襄盛舉，從「我做好」變成「大家一起好」。

鴻海正面聲量年增75.6%！永續成長動能來自這兩大突破點

這波轉型的關鍵推手，正是AI。鴻海將AI作為落實永續的加速器，不只是讓管理流程更精準，也釋放人力資源去做更有價值的策略創新與溝通，對利害關係人的回應也更加到位。

如果將AI擬人化，我會說，它在鴻海的永續策略中，扮演的角色是「高效的智能協作夥伴(Intelligent Collaborator)」。

而這樣的佈局也獲得國際肯定——2025年首度入榜《標普全球永續年鑑》，並榮獲「產業最佳進步獎」，企業永續發展評估分數自前一年的50大幅進步到71分，品牌正面聲量更年增75.6%。

這背後的成長動能來自兩大突破點。第一，是針對CSA評估的相對弱項，啟動跨部門專案進行體系升級，確保制度不只是寫在紙上，而是能被落實於全球各地的事業群。第二，則是強化永續資訊的透明度與可驗證性，從資料蒐集到披露流程全面優化，更有效地回應國際評鑑機構對永續績效數據的需求。

鴻海推出「供應商ESG管理平台」 共享數位工具與資源

鴻海不只是自我要求，還把目光放在供應鏈的夥伴身上。透過打造「數位化供應商ESG管理平台」，提供ESG績效評級、線上課程、碳盤查工具等資源，不再只是「你要做到」，而是「我們一起做到」。鴻海強調，「我們並非僅要求（Demand），而是更著重於賦予能力（Enable）」。這不只是企業治理，更是一場擴及上下游、共創未來的永續韌性行動，在網路上受到矚目，使鴻海在ESG評選中獲得肯定，拿下2025網路口碑之星「ESG永續發展」科技、電子及工業主題的策略卓越獎。

我們的目標是透過數位工具與資源共享，有效降低中小供應商的投入門檻，確保整個供應鏈能與鴻海同步，穩健地邁向永續與淨零目標。

下圖為台灣數位信任協會理事長詹婷怡頒發「策略卓越獎」，由鴻海精密工業股份有限公司永續推動辦公室經理黃奕誠（右）代表領獎。

一棵小樹的長大 日月光永續價值紮根

永續，不只是一句口號。對日月光來說，是一棵棵種在台灣山林裡的小樹苗，是一個個與供應商攜手合作的減碳專案，是一連串靠AI驅動的智慧行動。截至2024年，日月光與農業部共同展開台灣造林行動，在8個縣市種下近13萬棵樹，護育約70公頃土地。這些小樹苗不只是未來的綠意，更象徵企業對自然的承諾與關愛。

從一棵樹到一條鏈！日月光用AI與夥伴打造綠色永續宇宙

但日月光種的不只是樹，他們也在種「供應鏈的韌性」。為了實現2050年淨零排放目標，日月光啟動五大低碳方針，2025年首度與19家機台供應商合作，聯手推動節能設計，喊出2030年節能20%的具體目標，希望吸引更多夥伴共赴綠色征途。在日月光眼中，綠色不是單打獨鬥，而是整個產業鏈的團隊合作。

這是一個雙贏的專案，這項合作不僅只是日月光能達到減碳目標，供應商們也能展現永續績效、提升競爭力，並鼓勵其持續致力於企業的永續經營，以創造雙贏局面，供應商們也因而真正認同與投入更多資源與心力。

日月光也把永續轉型搬進機房、工廠與AI大腦，靠著GenAI優化製程、打造智慧節能系統。AI相關話題一年內聲量成長55.4%，再搭配「供應商大會」的鼓勵制度，形成一條由資料、節能與信任編織的綠色價值鏈。

日月光首創！「低蓄積林增匯」專案造林減碳

特別值得一提的是，日月光提出台灣企業首創的「低蓄積林增匯專案活動」，透過改善荒廢低蓄積林的方式增加森林碳匯，以取得二氧化碳減量額度。不只讓森林重獲新生，也讓日月光ESG正面聲量年增31.6%，成為企業走在最前線的永續實證，使日月光在ESG評選中獲得肯定，拿下2025網路口碑之星「ESG永續發展」科技、電子及工業主題的領航創新獎。日月光不只在種樹，他們在種未來。而這未來，正在茁壯成一整片綠色森林，從山頭、機房，到供應鏈每一環。

下圖為台北市副市長李四川頒發「領航創新獎」，由日月光社企副總監劉元豪（右）代表領獎。

