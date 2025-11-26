鴻海：未來4年美威州擴大營運 攻AI基礎設施

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海今天宣布在美國威斯康辛州未來4年營運獎勵計畫，已獲威斯康辛州經濟發展公司（WEDC）批准，鴻海將擴大布局威州，重點投入人工智慧（AI）基礎設施，預估將為當地拉辛郡創造近1400個工作機會。

鴻海集團產品長暨美國地區總經理蕭才祐表示，隨著數據基礎設施的需求持續成長，鴻海在美國努力因應客戶彈性且大規模需求，威州員工占鴻海在美國員工總數近1/4，未來隨著第2階段的專案計畫展開，威州員工人數2030年前將翻倍成長。

鴻海透過新聞稿說明，WEDC已批准的鴻海獎勵計畫中，以現有規模為基礎，規劃額外投入5.69億美元，擴大在拉辛郡（Racine County）營運，並在未來4年內創造1374個新工作機會。

鴻海指出，此次新增投資，主要以2021年的修訂合約為基礎，若滿足相關投資表現條件，WEDC將向鴻海提供1600萬美元的額外稅收獎勵。

鴻海表示，前後兩次與WEDC簽訂修正投資合約，加上此次擴大投資方案，在威州的電子、資訊技術和製造區（EITMZ）專案計畫下，若均滿足相關條件，預期2029年12月31日前，總計最多可獲得9600萬美元稅收抵免。在這段期間，鴻海總計將創造2616個工作機會，累計投入12億美元的資本支出。

鴻海表示，此次是鴻海與WEDC第2次獎勵計畫。在2021年，雙方曾簽署1份修訂合約，允許鴻海在今年底前，最多能獲得8000萬美元的EITMZ稅收抵免金額，條件是鴻海必須在當地投資6.72億美元，並創造至少1454個工作機會。鴻海正朝此合約目標邁進中。

鴻海指出，過去數年來，已在威斯康辛州投入超過20億美元，包括薪資、資本支出與稅賦，並創造約1500個工作，投入伺服器生產，強化威州作為先進製造、安全以及數據資料基礎設施的地位。（編輯：林家嫻）1141126