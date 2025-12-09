鴻海「漲不起來」？陳榮華直指1價位：最差時間已過

記者許雅惠／台北報導

鴻海（2317）9日股價表現，收盤上漲3元，收在235元（圖／翻攝自台新智多星）

美國總統川普宣布，核准輝達等AI晶片業者將產品銷往中國，不過台股對此反應平淡，而鴻海（2317）股價站上月線後開始轉強。

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他已告知中國國家主席習近平，美國將在符合其國家安全條件下，允許輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25%的金額將支付給美國」。然而消息一公布，9日台股並未出現顯著積極反應。以台積電（2330）為例，以平盤1495元開出，收盤小幅下跌，收在1480元。加權指數早盤雖有小漲，但隨後轉跌約30點，顯示市場對此消息已部分預期或認為影響複雜。

然而對於網友討論熱烈的「鴻海『漲不起來』？」話題，前百億資金操盤手、資深市場分析師陳榮華直接分析，他表示，前陣子盤整多日，原因可能是外資年底作帳及績效壓力賣股，目前最差的時間已過，接下來會慢慢回穩。

鴻海成長動能分析（圖／資深分析師陳榮華提供）

鴻海（2317）2025年11月營收亮點，單月營收達8,443億元新台幣，創下歷年同期新高及單月歷史次高。年增率達25.53%（美元計價年增約30.1%），動能強勁。累計前11月營收突破7.2兆元，年增16.63%，亦創同期新高。

成長動能來源有：

一 雲端網路產品：受惠於AI伺服器（AI機櫃）需求強勁，年對年大幅成長，是推升營收的主要引擎。

二 元件及其他產品：因主要零組件拉貨增加，月對月與年對年均顯著成長。

三 消費智能產品：雖因10月基期高而月減，但拉貨狀況仍優於去年同期。

鴻海（2317）日K圖（圖／翻攝自台新智多星）

展望第四季，陳榮華分析，因AI機櫃持續放量及ICT產品傳統旺季，對本季能見度優於前月，表現符合市場預期。但仍需關注全球政經情勢與匯率波動的潛在影響。

一 AI趨勢持續：鴻海營收的強勁成長，尤其是AI伺服器領域，與美國擬放寬AI晶片銷中的消息相互印證，顯示AI基礎建設需求依然旺盛，並持續驅動相關供應鏈營收。

二 台股反應分歧：儘管有美國政策可能放寬的潛在利多，但台股（尤其是台積電）反應冷淡。可能原因包括相關預期可能已經在股價中部分體現。另外，關於地緣政治風險仍在，政策實際執行細節與長期效應仍需觀察與關注。

鴻海的強勁營收雖然顯示了個別公司受惠於AI趨勢的能力，但大盤指數受多重因素（如總體經濟、其他權值股表現）影響，鴻海作為全球電子製造龍頭，營收創高反映了AI硬體製造與組裝的實際出貨成長，是AI需求從晶片（如輝達）延伸到下游系統整合的具體證明。

綜合來看，美國對AI晶片出口政策的潛在放寬，為產業帶來中長期需求面利多。然而，台股短期反應平淡，顯示市場態度審慎。與此同時，鴻海公布的強勁營收數據，直接驗證了AI伺服器等硬體需求正處於高速成長階段，並具體反映在龍頭企業的業績上。關於後勢，投資人應關注美國相關政策的具體實施時程與範圍、AI伺服器供應鏈（如鴻海、緯創等）的營收與獲利是否能持續超預期、以及全球經濟與需求狀況對整體科技業的影響。

從技術面分析，鴻海從近期高點265一路下跌至219元，共下跌46元，其中不乏外資年底獲利了結及為了績效刻意打壓，年底前集團作帳行情將有利鴻海及旗下個股有所表現，目前鴻海已站穩所有均線之上，投資者可按照支撐壓力關卡判斷強弱。

陳榮華表示，初步觀察鴻海236.5元如能站穩則將出現較明顯多頭走勢，往上將挑戰242壓力，若短線有短壓拉回，則月線231將是重要支撐，如能不破或偏多發展，投資人可以用月線與236.5形成底部箱型，跌破231轉弱站穩236.5轉強，站上236.5後可用236.5與242為下個箱型區間，按照這樣的操作，投資者就能安穩掌握鴻海的作帳行情及走勢。

