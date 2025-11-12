鴻海：第4季AI伺服器看佳 非常看好明年集團營運

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉預估，第4季營運可顯著成長，第4季人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨較第3季成長高雙位數百分比，第4季AI伺服器營收可望再季增，今年集團營運可顯著成長。

展望2026年，劉揚偉評估，需觀察AI產業發展、政經局勢與貨幣政策，其中AI產業發展重要性大幅提高，看好明年AI市場發展，與客戶關係會更緊密，將取得更多訂單，2026年透過AI多元解決方案並進，提升AI伺服器市占率；整體來看，劉揚偉表示，對2026年營運「非常看好」。

鴻海今天舉行線上法人說明會，展望第4季營運，劉揚偉預期，下半年是資通訊產業旺季，第4季可較第3季和2024年同期顯著成長，其中消費智能產品進入傳統旺季，拉貨動能比去年同期佳，但有匯率因素影響，估強勁季增、但較去年同期小幅下滑；人工智慧（AI）伺服器為主的雲端網路產品可顯著季增，較去年同期強勁成長，通用伺服器出貨也持續成長。

至於鴻海第4季電腦終端產品估較第3季和去年同期相對下滑，主要是第3季返校需求基期較高，零組件元件和其他產品估顯著季增，較去年同期持平。

在人工智慧伺服器，劉揚偉預期第4季機櫃出貨較第3季成長高雙位數百分比，第4季AI伺服器營收可望再季增。

展望今年營運，劉揚偉表示，維持8月中旬法說會預估，鴻海集團今年可顯著成長。

其中消費智能產品原先下修為小幅下滑，鴻海今天法說會上調預估持平，消費智能產品下半年拉貨動能看佳，雲端網路產品維持強勁成長預期，元件和其他產品維持顯著成長，電腦終端產品維持小幅下滑。

在半導體事業，劉揚偉表示，已完成收購日本夏普福山雷射廠，持續開發涵蓋中高壓的碳化矽（SiC）功率元件，新增多項AI系統單晶片（SoC）設計服務。

在微控制器和系統晶片，劉揚偉指出車用微處理器第4季量產，2026年第1季將展示先進駕駛輔助系統（ADAS）應用；持續推進高速晶片設計，布局車用視覺顯示；與歐洲車廠洽談高效能SoC設計。

在功率模組，劉揚偉表示，AIDC 800V功率模組預計2026年首季送樣，車用功率模組今年第4季量產供貨。（編輯：張均懋）1141112