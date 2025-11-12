鴻海：與OpenAI合作 明年資料中心模組化拚出貨

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）鴻海董事長劉揚偉今天表示，會與OpenAI等人工智慧（AI）大廠合作，鴻海正與夥伴討論AI資料中心模組化架構與系統整合，預期2026年效益浮現、有機會出貨；明年在繪圖處理器（GPU）和特殊應用晶片（ASIC）產品組合比例約8比2。

劉揚偉進一步透露，21日鴻海科技日上，集團將公布與OpenAI的合作計畫，「敬請期待」。

鴻海下午舉行線上法人說明會，展望2026年在AI解決方案布局，劉揚偉指出，AI是集團明年最重要成長動能，鴻海提供一站式解決方案，積極開發AI各項應用，以及營運資料中心，除了硬體，繁體中文大語言模型持續改版中。

在AI資料中心布局，劉揚偉表示，鴻海集團透過垂直整合能力，期望扮演「統包」角色，除了提供資通訊、模組、零組件產品等外，機電工程等交由策略夥伴執行，整體毛利率會大於平均毛利率。

他透露，鴻海正與夥伴討論資料中心模組化架構與系統整合，預期2026年合作效益可顯現，有機會出貨；鴻海與東元合作持續密集開會，在台灣布局雲端合作夥伴（NCP）建置上，東元緊密配合。

鴻海說明，第3季AI機櫃出貨季增300%，預期第4季新一代AI機櫃出貨將持續爬升，評估季增高雙位數百分比。

鴻海指出，與北美主要雲端服務供應商（CSP）合作密切，AI機櫃產品線從GPU擴及到ASIC方案，在美國、台灣、日本等地，集團也積極布局主權AI專案，未來獲利可期，預估今年AI伺服器營收可逐季成長，明年集團在AI伺服器市占率將較目前的4成再提升。

鴻海指出，與輝達（NVIDIA）合作打造超級算力中心，並成為輝達在台第1家雲端合作夥伴。

法人問及與輝達合作之外、包括ASIC及超微（AMD）等客戶布局，劉揚偉指出，客戶對算力需求持續強勁，市場評估明年AI機櫃出貨可較今年倍增，鴻海集團持續在美國包括德州、威斯康辛州、加州、俄亥俄州等地持續擴建，因應客戶需求。

劉揚偉評估，AI機櫃出貨量在未來2季也會逐季增加，不過成長幅度因為基期墊高會趨緩，鴻海已與客戶合作明年度新的AI機櫃平台，會照客戶需求分配資源，在不同平台和解決方案市占率都會超過4成。

他預期，明年ASIC為主的AI伺服器出貨也會翻倍成長，明年鴻海在GPU和ASIC產品組合比例，將與市場趨勢類似，維持8比2。

展望明年全球景氣，劉揚偉評估，隨著通膨壓力減緩，主要經濟體的貨幣政策偏向寬鬆，有利經濟維持溫和成長，AI投資動能持續強勁，可增強經濟韌性，鴻海集團持續觀察關稅政策與地緣政治發展對經濟影響。

展望明年主要產業動向，劉揚偉預期未來2至3年，AI產業規模可能達到1兆美元，明年資通訊產業展望審慎樂觀，AI和邊緣運算功能將逐步導入手機和個人電腦，帶來新機種升級需求，創造更大價值能量，明年電動車營收也會持續成長。（編輯：楊蘭軒）1141112