鴻海：AI不會泡沫 未來10年進入超級循環

（中央社記者鍾榮峰台北26日電）鴻海輪值執行長楊秋瑾今天表示，人工智慧（AI）不會泡沫、是真正的產業革命，未來10年，全球AI產業正在進入超級循環。她指出，鴻海集團持續打造「創世紀專案」，預估集團在2026年目標，在全球燈塔工廠數超過100座。

楊秋瑾受邀參加經濟日報舉辦AI智慧應用新革命論壇，她表示，人工智慧（AI）是人類科技文明的轉折點，AI不僅是工具、也不會泡沫，更不是一時熱潮，是真正的產業革命與結構性改變。

廣告 廣告

楊秋瑾引述數據指出，全球雲端服務供應商（CSP）資本支出超過6000億美元，今年在AI資料中心投資規模超過4400億美元。

楊秋瑾表示，鴻海集團規劃在台灣布建27MW的GB300資料中心，投資規模達14億美元。她表示，這個投資還不夠多，因為算力需求不僅正改變AI資料中心硬體，也會改變包括能源結構和打造新的商業模式。

楊秋瑾引述參與鴻海科技日的主要大廠談話指出，未來AI硬體設備不夠用，鴻海集團持續與輝達（NVIDIA）合作算力中心、共同打造AI工廠、布局機器人平台；鴻海也與輝達、斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）以及Uber，共同推動自駕計程車（Robotaxi）服務。

她表示，AI革命不是想像，是算力、大腦、行動能力3件事同時成熟的趨勢，未來10年，全球AI產業正在進入由模型驅動、應用爆發、硬體基礎建設升級的超級循環。

楊秋瑾以鴻海集團為例，在硬體垂直整合，鴻海掌握全球AI伺服器市場出貨量40%，從繪圖處理器（GPU）模組、伺服器、到整櫃組裝、電源管理與水冷散熱方案，鴻海均可在全球交付。

在全球布局，楊秋瑾指出，鴻海在多個國家建構數據中心產業鏈，與多個城市打造生成式AI（Gen-AI）為基礎的智慧城市，鴻海在全球24個國家地區，布建233個廠區與辦公室。

在企業治理應用，她表示，鴻海正打造全集團員工的Everyday AI，用AI提升員工工作效率；鴻海也以生成式AI為基礎，進一步布局智慧製造、智慧電動車、智慧城市3大平台，並打造FoxBrain大型語言模型，建立高雄超級運算中心。

展望台灣在全球AI產業發展優勢，楊秋瑾引述數據指出，台灣全球AI伺服器生產組裝代工占比90%，台灣在全球先進製程產能占比達68%，涵蓋半導體、伺服器到各式AI終端設備，台灣在科技業具備製造整合能力，台灣是全球AI產業最可信賴的夥伴，台灣持續與全球開放合作，共創共榮生態系。（編輯：蘇志宗）1141126