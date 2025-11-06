鴻海10月營收再創新高！ 瞄準「兆元級」營收大關

文 ‧ 劉秉勳

▲ 圖片來源:科技島

電子代工龍頭鴻海(2317)再度交出亮眼成績。公司10月營收高達8,957億元，月增7.0%、年增11.3%，創下歷史單月新高；以美元計價則年增達15.4%。累計今年前10月營收6.39兆元，年增15.6%，同樣改寫同期新紀錄。這份成績不僅顯示AI伺服器需求火熱，也反映出消費性產品與ICT應用回溫的雙重動能。

外資預估鴻海第三季毛利率提升至6.2%、營益率達3.3%，顯示產品組合優化與費用控制成效明顯。各產品線均呈現同步成長，其中伺服器與AI相關業務是最大功臣，消費性電子也因下半年旺季效應回穩。法人分析指出，鴻海的AI伺服器代工訂單來自全球主要雲端巨頭與GPU領導廠，已成營收成長的關鍵支柱。

鴻海預期第四季營運可望續創佳績，主要受AI伺服器出貨持續放量與ICT產品進入旺季帶動。公司強調，AI機櫃訂單能見度高，第四季將維持逐季成長格局。儘管需關注全球政經局勢與匯率波動，但法人普遍認為，AI伺服器的結構性需求足以支撐營運維持高檔。外資預估第四季營收季增19%，等待11月12日法說會更新指引。

除AI伺服器外，鴻海在通訊、汽車電子、消費性電子等領域也出現回溫跡象。公司透過整櫃伺服器、液冷散熱、電源管理模組等高附加價值方案，提高毛利率與技術門檻。法人指出，這些產品線已從代工走向「系統整合解決方案」，有助中長期營運更穩定。

對投資人而言，鴻海的AI伺服器業務正成為「穩中帶強的成長主軸」。鴻海不僅是代工巨頭，更將成為全球AI基礎建設的關鍵推手。

▲鴻海 2317(圖片來源: CMoney)

