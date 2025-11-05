鴻海10月營收創歷史新高 連兩月改寫紀錄 全年營收突破7兆元可期

受惠於四大產品線全面上揚，鴻海10月營收以8957億元、連續第二個月改寫單月歷史新高，比9月再成長7.01％，年增率達11.29％，累積前10月營收為6.39兆元，比去年同期大幅成長15.55％。今年鴻海全年營收可望一如鴻海董事長劉揚偉先前所預期般，順利突破7兆元。

iPhone 17系列上市後熱賣，拉動鴻海9月營收以8370億元創下單月歷史新高後，鴻海10月營收則受惠於PC、伺服器、零組件與手機全面較9月成長，而再創歷史新高。

不過根據鴻海提供的資料，有別於9月營收成長最大動能來自於iPhone、PC出現月減，10月最強勁的動能卻是來自於PC。鴻海表示，受惠於新品上市與客戶在節日前備貨需求，PC比上個月強勁成長，伺服器則是維持顯著成長，手機則是維持在高原期，再大幅向上衝的動能已經消失，成為四大產品線中唯一持平的項目。

至於與去年同期相比，鴻海表示，AI伺服器機櫃、零組件的拉貨動能都比去年同期強勁，PC則與去年持平，手機的拉貨動能雖略優於去年同期，然而受到匯率影響，營收出現年減。

鴻海將於11月12日公布第三季財報，並舉行法說會說明未來展望。



