美股8日回檔修正，科技股以下跌作收，台股9日加權指數開高後不到10分鐘便拉至平盤以下整理，10:10整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為其他電子、通訊網路及玻璃，而其他電子類股中鴻海(2317)則扮演類股上漲的最大支撐角色，股價以連5漲開出，並且開高震盪走高，完全無視大盤指數下跌影響，10時過後股價拉上236.5元高點、上漲4.5元，隨後股價多保持在上漲3元的上下區間整理，為類股中量價表現突出的個股之一。

美股受到市場傳出聯準會明年將放緩降息的訊息影響，四大指數呈漲跌互見，終場僅費城半導體指數收漲其餘都是下跌，台股9日亦受波及，加權指數開盤雖以上漲60.26點開出，但漲勢僅維持8分鐘，隨後便反轉拉至平盤以下整理，於10:22指數下跌117點。櫃買市場指數則是以平高上漲0.27點開出，隨後指數震盪走高，於10:24指數上漲超過1.5點....閱讀更多

理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--鴻海11月營收續創高 9日以連5漲勢開出 10時後股價漲幅最高達1.9% - 理財周刊