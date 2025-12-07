鴻海11月營收8843億年增25.53% 再創同期新高、單月歷史次高

【記者呂承哲／台北報導】鴻海（2317）公布2025年11月營收達新台幣8,443億元，月減5.74%、年增25.53%，以美元計價則年增達約30.1%，創下歷年同期新高，並創單月歷史次高紀錄。累計前11月營收達7兆2,369億元，年增16.63%，同樣刷新同期歷史新高。

鴻海指出，11月營收雖較10月略減，但仍較去年同期大幅成長，續創歷年同期最佳表現。公司表示，在美元計價下，營收年增幅更高，凸顯AI伺服器需求持續推升整體動能。

廣告 廣告

以月對月來看，「元件及其他產品類別」因主要零組件拉貨增加，呈現顯著成長；「電腦終端產品」及「雲端網路產品」表現持平，其中雲端類別受AI機櫃出貨帶動，但因交易模式多元、其他產品組合影響，整體仍呈月持平；「消費智能產品」則因前月節慶拉貨墊高基期而小幅回落。

年對年方面，「雲端網路產品」受惠AI機櫃需求強勁，維持大幅成長；「元件及其他產品」亦呈現顯著成長；「消費智能產品」雖拉貨優於去年，但受匯率影響整體約持平；「電腦終端產品」則略為衰退。

以今年前11月表現來看，再創歷史新高，鴻海表示，「雲端網路產品」及「元件及其他產品」均維持強勁年增，受惠於AI雲端需求持續熱絡與主要業務零組件出貨增加；「電腦終端」及「消費智能產品」則呈現約略持平表現。

展望第四季，鴻海表示，AI機櫃相關產品持續放量，加上ICT產品進入下半年旺季，使公司對本季能見度優於前月，整體表現與市場預期大致相符。不過，仍須密切關注全球政經局勢與匯率波動對營運可能帶來的影響。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

演活好萊塢大反派 日裔男星田川洋行病逝

看好明年繼續降息！美股道瓊漲104點 台積電ADR收紅

獨家｜坣娜生前「活菩薩」暖舉曝光！變賣手飾救人 摯友痛揭2人最後對話

