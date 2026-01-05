鴻海2025全年營收突破8兆元大關 年增18.07％創下歷年最高

鴻海今（5）天公布去年12月營收與全年營收，2025年12月營收為8629億元，月增2.20%、年增31.77%，全年營收更達8兆998億元，年增18.07%，創下歷年新高。（圖：鴻海提供）

鴻海今（5）天公布去年12月營收與2025年全年營收表現，2025年12月營收為8629億元，月增2.20%、年增31.77%，全年營收更達8兆998億元，年增18.07%，直接跨過鴻海過去喊出的7兆元營收，突破8兆元大關，也創下歷年最高。

鴻海2025年第四季營收為2兆6028億元，季增26.51%、年增22.07%，同為歷年最高。鴻海表示，在12月以及第四季營收部分，表現均優於公司預期，第四季營收季對季、年對年都達到強勁成長；全年營收表現達到強勁成長，優於預期。

鴻海提到，2025年第四季雲端網路產品營收突破1兆元的規模，即使在傳統ICT（資通訊科技）產品旺季，雲端網路產品佔比仍高於消費智能產品。2025年全年雲端網路產品占比如先前預期達到四成的水準。

展望未來，鴻海指出，在2025年第四季營收季對季、年對年都達到強勁成長，優於公司原先顯著成長的預期，也導致第一季的比較基期較高。2026年第一季ICT產品進入傳統淡季，不過AI（人工智慧）機櫃出貨持續放量，因此即使2025年第四季營收高基期，預期本季季節性表現將接近過去五年區間上緣。