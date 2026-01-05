鴻海2025年營收首破8兆元創新高 年增營收也首次超過兆元

鴻海今天公布2025年自結合併營收新台幣8兆998.1億元，首次突破8兆元，創歷史新高，也是首次全年營收年增超過1兆元，較2024年成長18.07%，其中去年12月自結營收8628.61億元，月增2.2%、年增31.77%，創歷年同期新高，也是歷史單月次高。

鴻海5日公布2025年自結合併營收新台幣8兆998.1億元，首次突破8兆元，創歷史新高。圖為鴻海位於新北市土城的總部。（Getty Images）

鴻海去年第4季自結合併營收2兆6028億元，季增26.51%、年增22.07%，創歷史單季新高。展望2026年第1季營運，鴻海指出，2025年第4季營收強勁成長，優於原先顯著成長預期，也使得比較基期較高。鴻海表示，今年第1季資通訊（ICT）產品進入傳統淡季，不過人工智慧（AI）機櫃出貨持續放量，即使去年第4季營收高基期，預期今年第1季季節性表現，將接近過去5年區間上緣。

鴻海觀察去年12月4大產品線表現分析指出，元件及其他產品、雲端網路產品較去年11月強勁成長，受惠零組件收入以及AI雲端產品拉貨增加。消費智能產品表現略為衰退，電腦終端產品呈現衰退，主要是上一個基期因節日備貨墊高。

鴻海指出，雲端網路產品受惠AI產品拉貨動能維持強勁，元件及其他產品受相關零組件拉貨需求帶動，與2024年12月相比強勁成長，消費智能產品拉貨動能優於2024年12月，但受匯率影響而持平，電腦終端產品呈現衰退。

觀察去年第4季4大產品線，鴻海說明，與2024年同期相比，雲端網路、元件及其他產品類別強勁成長，消費智能產品略為衰退，電腦終端產品表現衰退。

去年全年4大產品線表現，鴻海分析，2025年雲端網路、元件及其他產品與2024年相比強勁成長，電腦終端和消費智能產品表現約略持平。